Huanggou Hidroelektrik Santrali Çarşamba Günü Faaliyete Geçti MUDANJİANG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin'in en yüksek enlemine sahip pompaj depolamalı hidroelektrik santrali olan Huanggou Hidroelektrik Santrali, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Mudanjiang ilindeki Hailin kentinde bulunuyor. MUDANJİANG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin'in en yüksek enlemine sahip pompaj depolamalı hidroelektrik santrali olan Huanggou Hidroelektrik Santrali, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Mudanjiang ilindeki Hailin kentinde bulunuyor. Toplamda 1,2 milyon kilovat kurulu gücü olan santral, Çarşamba günü tam olarak faaliyete geçti. Huanggou pompaj depolamalı Hidroelektrik Santrali'nin birimleri görülüyor, 29 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua) Huanggou pompaj depolamalı Hidroelektrik Santrali'nde çalışan görevli personel, 29 Haziran 2022.(Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Huanggou pompaj depolamalı Hidroelektrik Santrali'nin rezervuarı görülüyor, 29 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua) Huanggou pompaj depolamalı Hidroelektrik Santrali'nde çalışan görevli personel, 29 Haziran 2022.(Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Huanggou pompaj depolamalı Hidroelektrik Santrali'nin rezervuarı görülüyor, 29 Haziran 2022.(Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Huanggou pompaj depolamalı hidroelektrik santralinin rezervuarı görülüyor, 29 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua) Xinhua / Güncel Hidroelektrik Santrali Çin Halk Cumhuriyeti Koruyucu Aile Günü Güncel Haberler

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