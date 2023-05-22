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Angola'da Çin Yapımı Hidroelektrik Santralin Derivasyon Töreni Yapıldı

Angola'da Çin Yapımı Hidroelektrik Santralin Derivasyon Töreni Yapıldı

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CUANZA NORTE, 22 Mayıs (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Angola'nın Cuanza Norte eyaletindeki Caculo-Cabaca Hidroelektrik Santrali'nin derivasyon töreninin yapıldığı alan görülüyor, 20 Mayıs 2023.

CUANZA NORTE, 22 Mayıs (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Angola'nın Cuanza Norte eyaletindeki Caculo-Cabaca Hidroelektrik Santrali'nin derivasyon töreninin yapıldığı alan görülüyor, 20 Mayıs 2023.

Angola Devlet Başkanı Joao Lourenco, Çin yapımı Caculo-Cabaca Hidroelektrik Santrali'nin sosyoekonomik katkısından övgüyle söz ederken, istasyonun Angola halkı için enerji arzı ve refah artışı açısından önemli faydalar sağlayacağını belirtti. (Fotoğraf: Çin Gezhouba Grubu Limited Şirketi/Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Hidroelektrik Santrali Çin Halk Cumhuriyeti Angola Güncel Haberler

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