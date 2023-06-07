Çin BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'daki Hidroelektrik Santrali'nin Durumunu Tartıştı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun (önde, sağda), New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında konuşuyor, 6 Haziran 2023.

Zhang, Salı günü yaptığı konuşmada Ukrayna'nın güneyindeki Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin barajının yıkılmasına yönelik ciddi endişelerini dile getirdi. Zhang, silahlı çatışmalarda sivillerin ve kritik sivil tesislerin korunmasının, uluslararası insani hukukta güvence altına alınan önemli bir ilke olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)