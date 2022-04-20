Çin'in Anhui Eyaletindeki Elektrik İletim Hattında Bakım Çalışmaları - Haberler

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Çin'in Anhui Eyaletindeki Elektrik İletim Hattında Bakım Çalışmaları

Xinhua - Güncel
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Çin'in Anhui Eyaletindeki Elektrik İletim Hattında Bakım Çalışmaları

HEFEI, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Lujiang ilçesinde elektrik teknisyenleri, Longquan'dan Zhengping'e uzanan 500 kilovolt doğru akım iletim projesinin bakımını yapmak için "örümcek adamlar" gibi çalışıyor.

HEFEI, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Lujiang ilçesinde elektrik teknisyenleri, Longquan'dan Zhengping'e uzanan 500 kilovolt doğru akım iletim projesinin bakımını yapmak için "örümcek adamlar" gibi çalışıyor. Anhui'den geçen elektrik hattı, Üç Boğaz Hidroelektrik Santrali'nden Çin'in doğusuna yılda 10 milyar kilovat-saatten fazla tümüyle temiz hidroelektrik ileten kilit kanallardan biridir. İletim projesinin bakım çalışması, Kovid-19'un yeniden canlanması sırasında elektrik arzında istikrarı sağlayacak.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'ye bağlı Lujiang ilçesindeki "Longquan-Zhengping" 500 kilovoltluk doğru akım iletim projesinde işçilerin bakım yapmak için bir elektrik aktarım kulesine tırmandığı görülüyor, 19 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'ye bağlı Lujiang ilçesindeki "Longquan-Zhengping" 500 kilovoltluk doğru akım iletim projesinde işçiler bakım çalışması yürütüyor, 19 Nisan 2022. (Fotoğraf: Du Yu/Xinhua)

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'ye bağlı Lujiang ilçesindeki "Longquan-Zhengping" 500 kilovoltluk doğru akım iletim projesinde bakım çalışması yürüten işçiler görülüyor, 19 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Hidroelektrik Santrali, Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Anhui, Güncel, Haberler

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