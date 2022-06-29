Çin'in Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin İlk İki Üretim Ünitesi Tüm Yıl Boyunca Çalıştı KUNMİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'in batı-doğu enerji nakil programında büyük bir proje olan Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin ilk iki üretim ünitesi, tüm yıl boyunca çalıştı. KUNMİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin'in batı-doğu enerji nakil programında büyük bir proje olan Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin ilk iki üretim ünitesi, tüm yıl boyunca çalıştı. Çin'in güneybatısında yer alan Yangtze Nehri'nin üst kısmı olan Jinsha Nehri üzerinde bulunan hidroelektrik santralinin toplam kurulu gücü 16 milyon kilovat seviyesinde bulunuyor. Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan ve Sichuan eyaletleri arasında yer alan Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin manzarası görülüyor, 28 Haziran 2022. (Fotoğraf: Cao Mengyao/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan ve Sichuan eyaletleri arasında yer alan Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin manzarası görülüyor, 28 Haziran 2022. (Fotoğraf: Cao Mengyao/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan ve Sichuan eyaletleri arasında yer alan Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin manzarası görülüyor, 28 Haziran 2022. (Fotoğraf: Cao Mengyao/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısında bulunan Yunnan ve Sichuan eyaletleri arasında yer alan Baihetan Hidroelektrik Santrali'nin manzarası görülüyor, 28 Haziran 2022. (Fotoğraf: Cao Mengyao/Xinhua) Xinhua / Güncel Hidroelektrik Santrali Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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