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Düzce yerel haberi... Düzce Belediyesi kendi elektriğine kendi üretecek

Düzce yerel haberi... Düzce Belediyesi kendi elektriğine kendi üretecek

Yerel Haberler

Edinilen Düzce haberine göre Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Melen Çayı üzerinde HES kurulması için çalışmalara başladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Melen Çayı üzerinde HES kurulması için çalışmalara başladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Melen Çayı üzerine hidroelektrik santrali kurmak için görüşmelere başladı. "İşin Özü Çalışmak" sloganıyla hareket eden Başkan Özlü, Melen Çayı'nın debisinde yararlanarak belediyenin elektrik ihtiyacının karşılanması için çalışma başlattı.

Ankara'da HES üretici bir firmanın ürünlerini inceleyen Özlü, " HES üreticisi firmada yetkili arkadaşlardan bilgi aldım. Küçük Melen üzerine bir HES kurup belediyemizin ihtiyacı olan elektrik üretmekle ilgili çalışıyoruz" diye konuştu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Faruk Özlü Düzce HES Yerel Haberler

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