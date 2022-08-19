Video: Çin'in Doğusundaki Hidroelektrik Santrali Yoğun Yaz Sezonunda Elektrik Tedariğini Güvence Altına Alıyor

LİN GUANGYAO, Xinhua muhabiri:

"Şu anda, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Anji kentindeki Changlongshan pompajlı hidroelektrik santralindeyiz. Bu elektrik santrali, bu yıl 30 Haziran'da tam kapasiteyle çalışmaya başladı. Çin'in doğusundaki en büyük pompajlı hidroelektrik santrali olan bu tesisin toplam kapasitesi 2,1 milyon kilovat. Elektrik santralinin tam kapasiteyle çalışmaya başladığı ilk ayın içerisindeyiz ve bu ay, Zhejiang Elektrik Şebekesi'nin yoğun yaz sezonuna cevap verebilmesi açısından da önemli. Changlongshan elektrik santrali iyi bir iş çıkardı mı? Gidip bir bakalım."

XU JİE, Zhejiang Changlongshan Pompajlı Hidroelektrik Santrali Limited Şirketi Genel Müdür Yardımcısı:

"Pompajlı hidroelektrik santrali devasa bir taşınabilir güç kaynağına benziyor. Sosyal elektrik tüketimi düşükken enerji depolamak için suyu alttaki rezervuardan üsttekine pompalıyor ve yoğun dönemler sırasında da elektrik üretmek için suyu serbest bırakıyor. Changlongshan elektrik santralinin Temmuz ayındaki kümülatif elektrik üretimi 229 milyon kilovat-saatti. Yoğun traşlama ve vadi doldurma kapasitesi 4.200 megavata ulaştı. Santral, yoğun yaz dönemi sırasında şebekenin enerji ve elektrik ihtiyacına etkili şekilde katkıda bulundu."

Changlongshan elektrik santraline toplamda altı 350.000 kilovatlık pompaj ünitesi kuruldu. Bunlar, yılda 2,435 milyar kilovat-saat elektrik üretebilirken kömür tüketimini yaklaşık 210.000 ton ve karbondioksit emisyonunu da yaklaşık 420.000 ton azaltıyor.

XU JİE, Zhejiang Changlongshan Pompajlı Hidroelektrik Santrali Limited Şirketi Genel Müdür Yardımcısı:

"Changlongshan elektrik santralinin inşaatı ve işletilmesi sırasında Üç Boğaz Şirketi bu konsepti aktif bir şekilde uyguladı, her zaman yeşil tasarıma, yeşil inşaata ve yeşil yönetim şekline uydu, kalkınma ile korumayı dengelemekte ısrar etti ve karbon emisyonunu azaltma hedeflerine katkıda bulundu."

Yetkililerin verdiği bilgiye göre Çin, 2025'e kadar pompaj kapasitesini 62 milyon kilovatın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor.