Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde Testler Başlıyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde incelemelerde bulunarak, testlerin başlamak üzere olduğunu ve Türkiye'nin enerji ihtiyacının önemli bir kısmının buradan karşılanacağını söyledi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde incelemelerde bulunarak, "Testlerimiz başlamak üzere. Hedef kota 4 metre daha yükseldiği zaman, inşallah bu tesiste elektrik üretmeye başlayacağız ve Türkiye'nin enerji ihtiyacının çok önemli miktarını buradan karşılamış olacağız. Yaklaşık 2,5 milyon hane halkının evine buradan elektrik gidebilecek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çeşitli ziyaretler için Artvin'e geldi. Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulunan Bakan Bayraktar, açıklamasında, "Bugün burada 'Türkiye Yüzyılı'nı, enerjinin de yüzyılı yapacak en müstesna, en güzel projelerden birini incelemeye geldik. Burada Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santralinde yerinde incelemelerde bulunduk, arkadaşlarımızdan bilgi aldık. 588 megavatlık bir kurulu güce sahip hakikaten mühendislik açısından, uygulanan teknik, yenilikler açısından dünyada literatüre girecek bir projeyi yerinde görme fırsatımız oldu. Burada yılda yaklaşık 1,8-1,9 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek ve inşallah yaklaşık 2,5 milyon hane halkının evine buradan elektrik gidebilecek" diye konuştu.