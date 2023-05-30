Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak: Moskova'ya yapılan İHA saldırısıyla ilgimiz yok

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna'nın Moskova'ya düzenlenen insansız hava araçları (İHA) saldırısıyla ilgisi olmadığını bildirdi.

Podolyak, bir televizyon programında video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, bu sabah Moskova'ya yapılan İHA saldırısını değerlendirdi.

Ukrayna için bu saldırının "önemsiz" olduğunu belirten Podolyak, "Ancak burada yapay zeka çağına çekildiğimizi anlamak çok önemli. Belki de bazı İHA'lar Ukrayna'ya saldırmaya hazır değil ve yaratıcılarına geri dönmek istiyor. İHA'lar yapay zeka bakımından akıllı ve yaptıklarının sonuçlarını net bir şekilde anlıyor." dedi.

"İnsanların tek taraflı bir oyun oynayabileceklerini, cezasız egemen bir devleti yok etmenin mümkün olduğunu düşündüklerini" belirten Podolyak, "artık kimsenin Rusya'yı ciddiye almadığını, Rusya'nın yavaş yavaş Ukrayna'da yaptıkları için bedel ödeyeceğini" söyledi.

Mihail Podolyak, Ukrayna'nın bugün Moskova'ya yapılan İHA saldırısıyla ilişkisi olup olmadığı sorusuna, "Yapay zekayla ilgimiz var ama saldırılarla alakamız yok. Saldırıları zevkle izliyor ve saldırıların artacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah Moskova'ya yapılan İHA saldırılarıyla ilgili, "Kiev rejiminin bu sabah Moskova'daki nesnelere İHA'larla terör saldırısı başlattığını" duyurmuş ve tüm İHA'ların vurulduğunu açıklamıştı.