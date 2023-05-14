Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İtalya ve Vatikan ziyaretleri sonrası ortak bildirge yayınladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İtalya ve Vatikan ziyaretleri sonrasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Papa Francis ile görüştü. Ziyaret sonrasında yayınlanan ortak bildirgede, Ukrayna'ya yönelik saldırı suçlarının kovuşturulması için uluslararası merkezin faaliyete geçmesi ve Rus saldırganlığı nedeniyle oluşan kayıplar için tazminat mekanizmalarının geliştirilmesi konuları ele alındı.