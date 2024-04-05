Milano Türk Öğrenci Birliği Ramazan Ayı Buluşmalarında İftar Daveti Verdi

İtalya'nın Milano kentinde okuyan Türk üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Milano Türk Öğrenci Birliği, ramazan ayı buluşmaları kapsamında iftar daveti verdi.

Milano Türk Öğrenci Birliği, ramazan ayı buluşmaları çerçevesinde Milano'daki bir Türk restoranında iftar yemeği düzenledi.

İftar davetine Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem ile Milano Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Tolga Erdoğan'ın yanı sıra bu kentteki üniversitelerde eğitimlerini sürdüren 40 Türk öğrenci katıldı.

Milano Türk Öğrenci Birliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da iftar davetlerine desteklerinden ötürü Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına teşekkür edildi.

Öğrenciler, böyle bir etkinlikte bir araya gelip görüşmekten duydukları memnuniyeti de belirtti.

Sosyal faaliyetleriyle dikkati çeken Milano Türk Öğrenci Birliği, geçen yıl 6 Şubat depremlerinin ardından İtalya'nın kuzeyinde depremzedeler yararına toplanan yardımların tasnifi ve Türkiye'ye gönderilmesinde de rol oynamıştı.