Üye Girişi
Haberler

Milano Türk Öğrenci Birliği Ramazan Ayı Buluşmalarında İftar Daveti Verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Milano kentinde okuyan Türk üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Milano Türk Öğrenci Birliği, ramazan ayı buluşmaları kapsamında iftar daveti verdi.

Milano Türk Öğrenci Birliği, ramazan ayı buluşmaları çerçevesinde Milano'daki bir Türk restoranında iftar yemeği düzenledi.

İftar davetine Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem ile Milano Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Tolga Erdoğan'ın yanı sıra bu kentteki üniversitelerde eğitimlerini sürdüren 40 Türk öğrenci katıldı.

Milano Türk Öğrenci Birliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da iftar davetlerine desteklerinden ötürü Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına teşekkür edildi.

Öğrenciler, böyle bir etkinlikte bir araya gelip görüşmekten duydukları memnuniyeti de belirtti.

Sosyal faaliyetleriyle dikkati çeken Milano Türk Öğrenci Birliği, geçen yıl 6 Şubat depremlerinin ardından İtalya'nın kuzeyinde depremzedeler yararına toplanan yardımların tasnifi ve Türkiye'ye gönderilmesinde de rol oynamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Milano İtalya İftar Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dünyada kaç yılan türü vardır? Survivor Anlat Bakalım soru cevaplar 5 Nisan 2024 Cuma! Kırkayaklarda kaç tane ayak olur? Survivor Anlat Bakalım soru cevaplar 5 Nisan 2024 Cuma! Bir insan göz kapaklarıyla kaç kg ağırlık çekmiştir? Survivor Anlat Bakalım soru cevaplar 5 Nisan 2024 Cuma! 5 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 5 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 5 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Survivor kim elendi? 4 Nisan Perşembe Survivor'da kim elendi? 5 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 5 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 5 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 5 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 5 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 5 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Güroymak Belediye Başkanı kim oldu? Güroymak'ta seçimi kim kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title