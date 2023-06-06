Üye Girişi
Haberi Paylaş
NATO Genel Sekreteri: Kahovka Barajı'nın bombalanması Rusya'nın savaşının gaddarlığını gösteriyor

NATO Genel Sekreteri: Kahovka Barajı'nın bombalanması Rusya'nın savaşının gaddarlığını gösteriyor

Dünya Haberleri

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın bombalanarak yıkılmasının 'Rusya'nın savaşının gaddarlığını' gösterdiğini belirtti. Barajın yıkılmasıyla binlerce sivilin tehlikeye atıldığını kaydeden Stoltenberg, bunun aynı zamanda ciddi çevre hasarına sebep olduğunu vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın bombalanarak yıkılmasının " Rusya'nın savaşının gaddarlığını" gösterdiğini belirtti.

Stoltenberg, Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde bulunan baraja yönelik saldırı hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Barajın yıkılmasıyla binlerce sivilin tehlikeye atıldığını kaydeden Stoltenberg, bunun aynı zamanda ciddi çevre hasarına sebep olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, "Bu, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının gaddarlığını sergileyen zalimce bir eylemdir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde yer alan Rusların kontrol ettiği Kahovka Hidroelektrik Santrali (HES) bombalanarak yıkılmıştı. Bölgenin sel tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirten Ukraynalı yetkililer, barajın vurulmasından Rus ordusunu sorumlu tutuyor.

Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam - Dünya

Jens Stoltenberg Ukrayna Herson Rusya Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title