Ak Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da iş insanlarıyla bir araya geldi.

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, beraberinde Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu ile seçim çalışmaları kapsamında iş insanlarıyla görüştü.

Muratpaşa ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki buluşmada, Çavuşoğlu ve Manavoğlu iş insanlarının çalışmalarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, diplomaside aktif olmanın önemine dikkati çekerek, "Diplomaside girişimci, insani olmak lazım, hızlı değişen dünyaya ayak uydurmak değil yönetmeyi başarabilmek gerekiyor. Türkiye bunu yapıyor. Her konuda her şeyi yaparız, her savaşı durdururuz, her şeyi biz yönetiriz değil ama bu konuda en aktif ülkelerden bir tanesi olduğumuzu dünya kabul ediyor." diye konuştu.

Antalya'nın sadece dünyanın turizm başkentlerinden biri olmadığını belirten Çavuşoğlu, her alanda seçkin bir kent olduğunu vurguladı.

Kentin çeşitli sorunları olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Antalya'nın imar problemleri vardı bunların bir çoğunu biz çözdük. Şehrin mevcut sorunlarını çözmek için çok güzel projeler hazırladık. Trafik, altyapı, kanalizasyon gibi orta vadede yapılması gereken projeler ve Antalya'yı geleceğe taşımak için projeler hazırladık." dedi.

Çavuşoğlu, bu kapsamda Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan adayı Manavoğlu'na destek istedi.

Manavoğlu projelerini anlattı

Buluşmada Özdemir Manavoğlu ise modern bir köy olarak değerlendirdiği Muratpaşa'nın hak ettiği değeri kazanması gerektiğini söyledi.

Muratpaşa'da önemli çalışmalara imza atacağını anlatan Manavoğlu, "Antalya'nın kanayan yarası Kırcami sorunudur. Beş yıldır büyükşehir meclis üyesi olarak görev alıyorum. Kırcami'den daha büyük bir problem, çözülmez denilen Altınova imar problemini AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile birlikte çözdük, Kırcami'yi de çözeriz. Eğer 1 Nisan sabahı zaferle uyanırsak ilk işimiz kentsel dönüşüm ve deprem master planını eş zamanlı şekilde hayata geçirmek olacak." diye konuştu.

Manavoğlu, iş insanlarına hazırladığı projelere ilişkin bilgi verdi.