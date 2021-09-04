DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Sultanbeyli ilçe binasının açılışını yaptı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Sultanbeyli ilçe binasının açılışını yaptı

Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kuruluşundan 8 ay sonra partisinin seçimlere girme hakkını kazandığını belirterek, "Türkiye'de şu anda seçimlere girmeye hak kazanmış yaklaşık 20 kadar siyasi parti var. Bunlardan biri DEVA Partisi." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kuruluşundan 8 ay sonra partisinin seçimlere girme hakkını kazandığını belirterek, "Türkiye'de şu anda seçimlere girmeye hak kazanmış yaklaşık 20 kadar siyasi parti var. Bunlardan biri DEVA Partisi." dedi.

DEVA Partisi'nin Sultanbeyli ilçe binasının açılışını gerçekleştiren Babacan, İstanbul'da girilmeyen sokak, çalınmayan kapı bırakmayacaklarını belirterek, kuruluştan bu yana yoğun bir teşkilatlanma dönemi geçirdiklerini, bu sayede Türkiye'yi karış karış gezdiklerini anlattı.

Babacan, şöyle devam etti:

"Türkiye'de şu anda seçimlere girmeye hak kazanmış yaklaşık 20 kadar siyasi parti var. Bunlardan biri DEVA Partisi. Hızlı bir şekilde, damla damla ülkenin dört bir köşesine yayıldık, yayılıyoruz. Hani sandık günü geldiğinde önümüze koyulacak oy pusulaları var ya, işte o oy pusulalarına biz DEVA Partisi'nin adını yazdırdık. Pusulada artık DEVA Partisi var. Ancak o pusuladaki DEVA Partisi'nin altındaki 'evet' mührünü vurma görevi de hep beraber hepimizin görevi. 'Barajı 7'ye mi 5'e mi indirelim?' diyorlar. İster yüzde 5, ister yüzde 7 yapsınlar. DEVA damlalarının önünde ve karşısında hiçbir baraj durmayacak. O barajları biz yıkacağız. Siyaset bir mühendislik alanı değildir. Siyaset bir gönül alanıdır."

Ekonomideki gelişmelere de değinen Babacan, okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili, "Sınıflarda çok öğrenci olan, altyapısı yetersiz okullarda yüz yüze eğitimin ertelenmesi gerekiyor. Sınıf başına ders alan öğrenci az olmalı. Harçlık gerekecek. Harçlık yükünün en azından okulların açıldığı hafta hükümet tarafından karşılanması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Konuşmasının ardından Babacan, üyelerin katılımıyla DEVA Partisi'nin Sultanbeyli ilçe binasının açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Sultanbeyli ilçe binasının açılışını yaptı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Sultanbeyli ilçe binasının açılışını yaptı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Sultanbeyli ilçe binasının açılışını yaptı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Sultanbeyli ilçe binasının açılışını yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Sultanbeyli ilçe binasının açılışını yaptı - Haberler
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