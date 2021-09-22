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Çorum'da üzüm yüklü tır alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çorum'da üzüm yüklü tır alev topuna döndü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeki üzüm yüklü tırda yangın çıktı.

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halindeki üzüm yüklü tırda yangın çıktı. Alev topuna dönen tırdaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde Murat Özbek yönetimindeki 55 ADZ 605 plakalı üzüm yüklü olan uluslararası bir nakliye firmasına ait tırda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tırdan alevler yükseldiğini gören şoför aracı ana yoldan çıkararak emniyet şeridine çekti. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Bir anda büyüyen alevler nedeniyle tırın ön kısmı alev topuna döndü.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından alevler kontrol altına alındı. Ekipler tırda soğutma çalışması yaptı. Üzüm yüklü olan ve Rusya'ya gittiği öğrenilen tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu Sungurlu-Çorum karayolu kontrollü şekilde tekrar ulaşıma açıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

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