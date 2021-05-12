CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı
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CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Bu sevkiyat ile Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye'ye ulaşmış oldu.

Çin'den gelen aşılar havalimanında gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi. Aşılar gerekli kontrollerin ardından Türkiye genelindeki hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak.

Çinli firma ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapılmıştı.

CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı
CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı
CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı
CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sağlık Bakanlığı: 'Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi.'
Sağlık Bakanlığı: "Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi."
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