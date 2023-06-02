Dünya Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli tekvandocular yurda döndü

Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli tekvandocular Hakan Reçber, Merve Dinçel ve Nafia Kuş yurda döndü. Ankara'ya gelen şampiyon tekvandocular Esenboğa Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Havalimanında basın mensuplarına kupayla poz veren milli tekvandocular, Türkiye'ye şampiyon olarak döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli tekvandocular Hakan Reçber, Merve Dinçel ve Nafia Kuş yurda döndü.

Ankara'ya gelen şampiyon tekvandocular Esenboğa Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Havalimanında basın mensuplarına kupayla poz veren milli tekvandocular, Türkiye'ye şampiyon olarak döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kadınlar 73 kiloda altın madalya kazanan Nafia Kuş, gururlu ve mutlu olduğunu söylerken, Türk takımı olarak çok güçlü olduklarının altını çizdi.

Erkekler 63 kiloda altın kazanan bir diğer isim Hakan Reçber ise daha önce katıldıkları Dünya şampiyonalarının, Azerbaycan'da düzenlenen şampiyona gibi olmadığını söyledi. Atmosfere hayran kaldığını ve galibiyetten ötürü çok memnun olduğunu belirten Reçber, "Daha önce çok dünya şampiyonalarına katıldık ama bu atmosfer bizim için biraz daha farklıydı. Sanırım şampiyonanın Azerbaycan'da olmasından kaynaklı. Oranın insanları bize çok samimi davranıyorlar. Azerbaycan ile kardeş ülke olduğumuzu orada anladım. Kendimizi ülkemizde gibi hissettik" ifadelerini kullandı.

Merve Dinçel: "Dünya şampiyonu olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz"

Kadınlar 49 kiloda mücadele ederek altın madalya kazan Merve Dinçel ise geçen sene İngiltere'de takım olarak şampiyon olduklarını hatırlatarak bu şampiyonada da aynı başarıyı göstermek istediklerine dikkati çekti. Dinçel, dünya şampiyonu olarak tarih yazmaya devam etmek istediklerini belirterek, "Geçen sene takım halinde Avrupa şampiyonu olmuştuk. Bu sene takım olarak Dünya şampiyonu olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Dünya şampiyonu olarak tarih yazmaya devam etmek istiyoruz" açıklamalarında bulundu.

Dinçer, 2024 Paris olimpiyatlarında da aynı başarıyı göstermek isteriklerini söyleyerek, "Yaşadığımız bu Dünya Şampiyonası'ndan sonra Paris'te de Dünya şampiyonluğu yaşamak istiyoruz" dedi.

Şampiyon tekvandoculara eşlik eden Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ise sürekli olarak yeni başarılar kazandıklarını vurgulayan Şahin, 200 üye ülkenin 145'inin şampiyonaya katıldığını altını çizerek, "200 ülkenin üye olduğu, 145 ülkenin katıldığı bir Dünya Şampiyonası'nda çocuklarımız 3 tane altın 2 tane de bronz madalya kazandı. Daha 5 sporcumuzda yarışmaya devam edecek. Arka arkaya başarılarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Yurda dönen tekvandoculardan Hakan Reçber 63 kiloda altın madalya, kadınlarda Merve Dinçel 49 kiloda, Nafia Kuş ise 73 kiloda altın madalya kazandı. - ANKARA

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023