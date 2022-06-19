Sesi Görenler Milli Futbol Takımı'na Ankara'da coşkulu karşılama

Görme Engelliler (IBSA) Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2'nci olan Sesi Görenler Milli Takımı, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen IBSA Avrupa Futbol Şampiyonası'nın final maçında Fransa'ya mağlup olarak ikinci oldu. Kafile, akşam saatlerinde Ankara'ya geldi. Milli takım, Esenboğa Havalimanı'nda yakınları ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Sesi Görenler Milli Takımı Antrenörü Niyazi Metin ise "Bizim için sürpriz olmadı bu sonuç. Şampiyonaya gelince ciddi sıkıntılar yaşadık. Final maçına çıkarken, yarı final maçına çıkarken bütün sporcularım iğne ile çıktı. Sargılı bir şekilde çıktı. Allah'a hamdolsun ki sorumluluğumuzun farkındaydık. Taşıdığımız formanın ağırlığını biliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. Ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.