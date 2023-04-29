Esenboğa Havalimanı kapasite artırma ihalesinde kira bedelinin yüzde 25'i ödendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Esenboğa Havalimanı'nın kamu-özel işbirliği kapasite artırma ihalesi kira bedelinin yüzde 25'i olan 140 milyon euronun peşin olarak 27 Nisan'da ödendiğini duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Esenboğa Havalimanı'nın kamu-özel işbirliği kapasite artırma ihalesi kira bedelinin yüzde 25'i olan 140 milyon euronun peşin olarak 27 Nisan'da ödendiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Esenboğa Havalimanı kapasite arttırma ihalesiyle ilgili açıklama yaptı. Karaismailoğlu, Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç-dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesine ilişkin ihalenin 20 Aralık 2022'de yapıldığını anımsatarak, ihalede en yüksek teklifi KDV dahil 560 milyon 500 bin euro ile TAV Havalimanları Holding AŞ'nin verdiğini kaydetti.

Esenboğa Havalimanı ihalesinin ekonomiye olan güveni gösterdiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Havacılık sektörüne yaptığımız yatırımlar bu güveni daha da pekiştiriyor. Hızla gelişen havacılık sektöründe dünyada daha fazla söz hakkımız olacak. Yatırımlarımız, geleceğimizin nişanesi olacak. 6 Şubat'ta dünyanın en büyük afetlerinden birini yaşadık. Bu zorlu süreçte de yatırımlarımız, projelerimiz devam etti. Hayal edilemeyen projeleri bir bir bitirip, halkımızın hizmetine sunduk, sunmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.