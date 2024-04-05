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Ulaştırma Bakanı Esenboğa Havalimanı'nda İşçilerle İftar Açtı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da Esenboğa Havalimanı için inşa edilen 3'üncü yeni pistin şantiyesinde çalışan işçilerle iftar açtı.

Bakan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanındaki yeni pist şantiyesinde incelemelerde bulundu. Uraloğlu, burada şantiye çalışanlarıyla birlikte iftarını açtı. Uraloğlu, iftarının ardından burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önemli projelerinde yer alan işçiler ile iftar açmaktan dolayı mutlu hissettiğini ifade etti.

Seçimden sonra planlı iftar programlarının olmasına rağmen işçilerle beraber iftar açmak istediğini dile getiren Bakan Uraloğlu, "İşçi kardeşlerimizle bir iftar yapabiliriz diye bir bakın dedim. Tabii hemen aklımıza bu Esenboğa Havalimanı'ndaki şantiyemiz geldi. Dolayısıyla bu akşam sizin sofranıza misafir olduk. İnşallah sizin sofranızın ve ramazanın bereketini, sevabını burada nasibimiz kadar almış oluruz" şeklinde konuştu.

İşçilere yaptıkları işin kıymetli olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Ülkemiz çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Özellikle havacılık noktasında hızlı adımlar attık. Birçok iş yaptık ama başkent Ankara'mızda ihtiyaçlarımız vardı. O ihtiyaçlarımızı giderme noktasında bizde ne yapmamız gerektiğini planladık. Ankara'ya 3'üncü pistimiz gerekiyordu. Ankara'ya yeni terminal binaları gerekiyordu. Yangınla ilgili birilerimizi konuşturacağız yerler gerekiyordu. Taksi yolu gerekiyordu. Bunlarla ilgili 2023 yılında süreç başlattık" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, iftarın ardından Esenboğa Havalimanında yer alan Hava Trafik Kontrol Merkezi'ni ziyaret etti. Uraloğlu, burada Devlet Hava Meydanları İşletmesi personelleri ile sohbet etti. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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