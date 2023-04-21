Başkentliler Aski Spor'lu Milli Güreşçileri Havalimanında Karşıladı

Başkentliler, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönen ASKİ Spor'lu Milli Güreşçiler Taha Akgül, Süleyman Atlı, Soner Demirtaş, İbrahim Çiftçi ve Emrah Ormanoğlu'nu Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) bünyesinde yer alan spor kulüpleri ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği başarı ve aldığı madalyalarla adını dünyaya duyurmaya devam ediyor. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda da ASKİ Spor'lu Milli Güreşçi Taha Akgül serbest stil 125 kiloda 10'uncu kez altın madalya ile Avrupa şampiyonu olurken; Süleyman Atlı gümüş madalyada Avrupa ikincisi, Soner Demirtaş, İbrahim Çiftçi ve Emrah Ormanoğlu da bronz madalyada Avrupa üçüncüsü oldu. Esenboğa Havalimanı'nda ABB Mehteran Takımı'nın marşları eşliğinde, Başkentliler şampiyon sporculara ellerinde bayrak ve çiçeklerle sevgi gösterisinde bulundu.

Kariyerinin 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu kazanan ASKİ Spor'lu Milli Güreşçi Taha Akgül, şunları söyledi:

"Avrupa şampiyonasını alnımızın akıyla tamamladık. Bileğimizin hakkıyla onuncu şampiyonluğu da aldık ve ülkemize döndük. Milletimize çifte bayram oldu. Onuncu şampiyonluğun benim için anlamı; çok büyük bir emek, büyük bir çalışma ve azim. Biz tarihi başarılar elde ediyoruz. Dünya tarihindeki rekorları kırıyoruz. Özellikle başarımız depremzedelere moral olmuştur umarım onlar adına aldık bu madalyaları. Aldığımız madalyalar onlara armağan olsun."

Şampiyonada kazanılan madalyalardan 5'inin ASKİ Spor'dan olması dolayısıyla mutlu olduklarını belirten ASKİ Spor Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar ise şöyle konuştu:

"Güreşçilerimiz üstün başarı gösterdiler ve dünya güreşine damga vurdular. Bu aldığımız madalyaları yüce milletimize armağan ediyorum. Önümüzde dünya şampiyonası var. Oraya da hazırlanıp nasıl Avrupa'ya damga vurduysak serbest güreşte orada da aynı şekilde güzel başarılar elde edip 2024 hedeflerimize gitmek istiyoruz. Bizden desteklerini esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum."

Avrupa üçüncüsü olarak ülkeye dönen Soner Demirtaş, "Oraya giden herkes takım şampiyonu olmak için gidiyor. En azından boş dönmedik ülkemize kulübüme bir madalya daha kazandırdım. Aldığımız madalyalar deprem şehitlerine ve ailelerine armağan olsun" dedi.

İbrahim Çiftçi de "Benim bu kategoride ilk madalyamdı. Üçüncülük nasip oldu. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.