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ATO Başkanı Baran, Esenboğa Havalimanı Başmüdürü Demir'i ziyaret etti

ATO Başkanı Baran, Esenboğa Havalimanı Başmüdürü Demir'i ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Esenboğa Havalimanı Başmüdürü Hamza Demir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Esenboğa Havalimanı Başmüdürü Hamza Demir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Baran'a, ATO Yönetim Kurulu Üyesi M. Fatih Çetinkaya, ATO Bütçe ve Hesapları İnceleme Komisyonu ve 65 No'lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Dr. Hüseyin Özer ile Komite Üyesi Gürkan Çorbacı'nın eşlik ettiği ziyarette, Ankara Vali Yardımcısı-Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Murat Soylu ve TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer de yer aldı.

Ziyarette yaptığı konuşmada, Başkent'ten yurt dışına direkt uçuşların önemine dikkat çeken Baran, konuyla ilgili yaptıkları çalışmaları aktardı. Baran, "Ticaretin de turizmin de gelişmesi için direkt uçuş sayısını artırmalıyız. Üniversite kenti, ticaretin, sanayinin, savunma sanayi ve sağlık turizminin merkezi olarak yurt dışına direkt uçuş sayımızı artırdığımızda Başkentimizi küresel ekonomi liginde daha iyi noktalara taşıyacağız" dedi.

Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi'nin de aralarında yer aldığı ATO üyelerinin gündemindeki görüş ve önerilerin ele alındığı ziyarette, DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürü Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ankara Ticaret Odası Esenboğa Havalimanı Hamza Demir Ankara Ekonomi Haberler

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