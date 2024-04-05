Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Ulaştırma Bakanı: Ankara'nın hava kapasitesi artacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nda üçüncü pistin, yeni terminal binalarının ve apronların gerekli olduğunu belirterek, "Bu inşaatları bitirdiğimizde Ankara'mızdaki kapasiteyi daha da artıracağız. Ankara'nın yurt dışı uçuşlarına yoğun bir şekilde başladık. Bundan sonra da daha yoğun bir şekilde Ankara'nın yurt dışı uçuşlarını geliştireceğiz." dedi.

Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı yeni pist alanı inşaatında çalışan işçilerle iftar programında bir araya geldi.

Burada konuşan Uraloğlu, seçimden sonraki süreçte bazı planlı iftar programları olduğunu ama Ankara'da bulunma durumunda olduklarını ifade ederek, "Nerede işçi kardeşlerimizle iftar yapabiliriz diye bir bakın dedik, hemen aklımıza Esenboğa Havalimanı'ndaki şantiyemiz geldi. Dolayısıyla bu akşam sizin sofranıza misafir olduk." diye konuştu.

Türkiye'nin çok hızlı geliştiğini, özellikle havacılık noktasında hızlı adımlar atıp birçok iş yaptıklarını anlatan Uraloğlu, Ankara'da ihtiyaçları giderme noktasında ne yapmaları gerektiğini planladıklarını söyledi.

Uraloğlu, Ankara'ya üçüncü bir pistin yanında yeni terminal binaları, yangınla ilgili birimlerin konuşlanacağı yerler, apronlar ve yeni taksi yolu gerektiğine işaret ederek, "2022 yılında bir süreç başlattık. 2023 yılının şubat ayında çalışmalara başladık. Burada yaklaşık 25 yıllık yap-işlet-devret ihalesini yaptık. Bir de 298 milyon avroluk devlet bir katkı sağladı. Bu inşaatları bitirdiğimizde Ankara'mızdaki kapasiteyi daha da artıracağız ve Ankara'nın yurt dışı uçuşlarına yoğun bir şekilde başladık. Bundan sonra da bittiği zaman daha yoğun bir şekilde Ankara'nın yurt dışı uçuşlarını geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

Ülkenin her tarafına aynı hizmetleri yaptıklarının altını çizen Uraloğlu, hava yolunda yeterince rekabetin olduğunu ve bu rekabeti geliştirdiklerini, vatandaşlara nasıl hizmet edeceklerinin gayreti içerisinde olduklarını aktardı.

Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadir Gecesi'ndeyiz, kıymetli bir gece. Yine önümüzde bir bayram var. İnşallah bayramı huzur, kardeşlik, birlik içerisinde geçirmeyi Allahutaala nasip etsin. Araçlarıyla memleketlerine gidecek olan kardeşlerim mutlaka trafik kurallarına uysunlar. Sağ salim ailelerine, sevdiklerine kavuşsunlar. Sizlerin ailelerinizin de eşlerinizin, anne ve babalarınızın, çocuklarınızın bayramını kutluyorum. Şimdiden bayramınız mübarek olsun."

Kuleyi ziyaret etti

Bakan Uraloğlu, iftardan önce telefonuyla özçekim yaparak tüm salonun fotoğrafını çekti. Yemeğin ardından da bazı işçilerle fotoğraf çektirdi. Havalimanındaki hava trafik kontrol kulesini de ziyaret eden Uraloğlu, hava kontrol görevlilerinin çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Esenboğa Havalimanı Ankara Ulaşım Havacılık Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait? Rüyada akarsu görmek ne anlama gelir? Rüyada berrak akarsu görmek nedir? Rüyada temiz akarsu görmek, Rüyada bulanık akarsu görmek ne demek? Devrim Zengi kimdir? Devrim Zengi kaç yaşında, nereli? Devrim Zengi hayatı ve biyografisi! Ahmet Ercanlar kimdir? Ahmet Ercanlar kaç yaşında, nereli? Ahmet Ercanlar hayatı ve biyografisi! Gaddar 13. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Nisan Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti 59. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Nisan Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 5-6 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 5-6 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title