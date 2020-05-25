Bursa'da Kovid-19'u yenen 1,5 aylık bebek taburcu edildi
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Bursa'da Kovid-19'u yenen 1,5 aylık bebek taburcu edildi

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 1,5 aylık bebek, 9 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bursa'da Kovid-19'u yenen 1,5 aylık bebek taburcu edildi
25.05.2020 14:31 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:31

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 1,5 aylık bebek, 9 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ailesi tarafından yüksek ateş şikayetiyle Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürülen 1,5 aylık kız bebeğe Kovid-19 teşhisi konuldu.

Bebek, 2 günü yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 gün süren tedavisinin ardından, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Hastanede görevli uzman doktor Emre Gök, bebeğe hızlıca müdahale edildiğini belirterek "Kovid-19 tanısı kesinleşen bebeğimiz, gerekli tedaviyi aldıktan sonra taburcu edildi. Bizim buradaki en büyük sevincimiz, pandemi sürecinde en küçük yaştaki hastamızı karantina koşullarına uymak şartıyla şifa ile taburcu etmemiz oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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