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Kulu'da 8 günlük bebek hayatını kaybetti

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Konya'nın Kulu ilçesinde evde annesi tarafından hareketsiz halde bulunan 8 günlük bebek hayatını kaybederken, tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde evde annesi tarafından hareketsiz halde bulunan 8 günlük bebek hayatını kaybederken, tahkikat başlatıldı.

Olay, Alpaslan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. ailesinin 8 gün önce M.Y. ismini verdikleri bir erkek bebekleri dünyaya geldi. İddiaya göre, annesi M.Y.'yi emzirip yatırdıktan sonra diğer çocuklarının karnını doyurmak üzere yanından ayrıldı. Diğer çocukların karnını doyurunca tekrar M.Y.'nin yanına gelen annesi çocuğun renginin sarardığını ve hareketsiz olduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahale ile hayata döndürülen M.Y. bebek, kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden bebeğin cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısının incelemesi ve yapılan otopsinin ardından bebeğin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bebek Konya Kulu 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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