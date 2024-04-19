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Solunum Sıkıntısı Çeken Bebek Ambulans Helikopterle Hastaneye Götürüldü

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde doğan 1 günlük bebek, solunum sıkıntısı yaşadığı için hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde solunum sıkıntısı çeken 1 günlük bebek ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.

Seydişehir Devlet Hastanesinde doğan bebeğin yapılan kontrollerinde solunum sıkıntısı yaşadığı tespit edilince hava ambulansı talep edildi.

Bebek, hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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