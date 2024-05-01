Üye Girişi
Haberler

Seydişehir'de Hac Eğitim Semineri Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydişehir'de kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik 'Uygulamalı Hac Eğitim Semineri' düzenlendi. İlçe Müftülüğü tarafından kurumun toplantı salonunda hacı adaylarının ibadetlerini dini açıdan kurallara uygun, sağlık, güven ve huzur içinde yerine getirebilmeleri için bilgilendirme yapıldı. Programda, İlçe Müftüsü Adem Bebek, din görevlileri ve sağlık çalışanları sunum yaptı.

Seydişehir'de kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik "Uygulamalı Hac Eğitim Semineri" düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından kurumun toplantı salonunda hacı adaylarının ibadetlerini dini açıdan kurallara uygun, sağlık, güven ve huzur içinde yerine getirebilmeleri için bilgilendirme yapıldı.

Programda, İlçe Müftüsü Adem Bebek, din görevlileri ve sağlık çalışanları sunum yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Seydişehir Bebek Hac Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emlak Konut THY kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2024 THY Emlak Konut kura çekilişi sorgulama! 1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024! Resmi Gazete bugün (1 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2024! 1 Mayıs sözleri neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sözleri! Anlamlı, kısa ve yeni 1 Mayıs mesajları... Steam çöktü mü? 1 Mayıs Çarşamba Steam sorun mu var? 1 Mayıs'ta ne oldu? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs belediye tatil mi? Belediyelerde 1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs maaş yatar mı, 1 Mayıs'ta maaş hesaba geçer mi? 1 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title