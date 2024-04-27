Özel Hastanelerde Usulsüz Bebek Hasta Sevki Operasyonu: 41 Kişi Gözaltına Alındı

Haber: EDDA SÖNMEZ

(İSTANBUL ) Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul ve Tekirdağ'da İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda 14 doktor, 17 hemşire ve 8 hastane görevlisi'nin de aralarında bulunduğu 41 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Şüpheliler hakkında özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine usulsüz bebek hasta sevki dahil bazı suçlamalarla işlem yapıldığı belirtildi. SGK Başkanlığı'nca özel hastanelerde tedavi gören bebek hastalara günlük 8 bin lira ödeme yapıldığı için hastane görevlilerinin iyileşen ve taburcu edilmesi gereken bebekleri, ödeme almaya devam edebilmek için hastanelerde tutmaya devam ettikleri ileri sürülüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, operasyon Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde " suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik" şüphesiyle başlatıldı.

BEBEK BAŞINA 8 BİN LİRALIK ÖDEMEYİ ALMAYA DEVAM EDEBİLMEK İÇİN...

İddialara göre, aralarında doktor, hemşire, ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının da olduğu şüphelilerin örgütlü hareket ettikleri, rüşvet suçuna konu maddi menfaat temin ettikleri özel hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerine usulsüz bebek hasta sevk ettikleri ileri sürüldü. SGK Başkanlığı'nca özel hastanelerde tedavi gören bebek hastalara günlük 8 bin lira ödeme yapıldığı için hastane görevlilerinin iyileşen ve taburcu edilmesi gereken bebekleri, ödeme almaya devam edebilmek için hastanelerde tutmaya devam ettikleri iddia edildi.

Açıklamada suçlama ilgili işleyişe şu şekilde yer verildi:

"Bahse konu yoğun bakım ünitelerinde 7/24 bulunması zorunlu doktor personeli masraflardan kaçınmak için yoğun bakım ünitesinde bulundurmadığı, yalnızca resmi kayıtlarda görevli olarak gösterildiği ancak bebek hastaların durumları ağırlaştığı gün ve saatlerde görevli gösterilen doktorlara ait telefonların hastanelerden uzak bambaşka noktalarda baz verdikleri,

Yoğun bakım ünitelerinde mütemadiyen hemşirelerin çalıştırıldığı, acil durumlarda telefonla hemşirelerin birbirlerine hangi müdahalede bulunmaları gerektiğini telkin ettikleri, hasta yakınları doktorla görüşmek istediğinde hemşirelerin kendilerini doktor olarak tanıttıkları yönünde bulgular elde edilmiştir"

41 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

26 Nisan'de İstanbul ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda, aralarında 14 doktor, 17 hemşire, 8 hastane görevlisinin de olduğu toplam (41) şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet ve işyerlerinde yapılan adli aramalarda ise 45 dijital materyal, 55 kutu yasadışı ilaç, 102 sayfa usulsüz tıbbi işleme ilişkin doküman ele geçirildi. Firari olan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.