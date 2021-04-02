BURSA 18 yaşındaki Ecenur'a muştayla saldırdı, 'Başkasına benzettim' dedi

18 yaşındaki Ecenur'a muştayla saldırdı, 'Başkasına benzettim' dediBURSA'da evine doğru yürüyen Ecenur Ö. (18), Sedat A.'nın muştalı saldırısına uğradı.

18 yaşındaki Ecenur'a muştayla saldırdı, 'Başkasına benzettim' dedi

BURSA'da evine doğru yürüyen Ecenur Ö. (18), Sedat A.'nın muştalı saldırısına uğradı. Genç kızın başından yaralandığı saldırının ardından gözaltına alınan Sedat A., "Ağabeyimin ölümüne neden olan kıza benzettim" dedi.

Gürsu ilçesinde Yenidoğan Mahallesi Namiz Yiğit Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti;

Yürüyerek evine giden Ecenur Ö.'ye, çarşı içinden geçtiği sırada tanımadığı bir kişi arkadan yaklaşıp, elindeki muşta ile vurdu. Başından aldığı darbeyle kanlar içinde kalan Ecenur Ö. yere yığılırken, çevredekiler saldırgana müdahale etti. Etkisiz hale getirilen saldırgan, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Ecenur Ö. ise, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sedat A. olduğu ortaya çıkan ve 16 suç kaydı bulunduğu belirlenen saldırgan, polisteki ifadesinde Ecenur Ö.'yü, ağabeyinin ölümüne neden olduğundan şüphelendiği Songül S.'ye benzettiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı