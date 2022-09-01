Bursa ekonomi haberleri... Gürsu'dan fındık fiyatı değerlendirmesi

Bursa gelişmesine göre Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, 2022 yılı için açıklanan fındık fiyatını değerlendirerek, "Üreticilerin ve bizlerin 60 TL beklentisi vardı ancak döviz kuru sabit kalırsa bu fiyat üreticiyi korur" dedi.

Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, 2022 yılı için açıklanan fındık fiyatını değerlendirerek, "Üreticilerin ve bizlerin 60 TL beklentisi vardı ancak döviz kuru sabit kalırsa bu fiyat üreticiyi korur" dedi.

Başkan Gürsu, yaptığı açıklamada, "Ziraat Odaları 60 TL fiyat beklentisi vardı. 54 TL fiyat döviz kurunun sabit kaldığı müddetçe çiftçiyi korur. Fakat piyasada kaltercilerin oluşturduğu 42 TL fiyat maalesef üreticimizin alın teri oynamaktadır" şeklinde konuştu.

Gürsu, Bolaman'da hayata geçirilen proje hakkında, "Kaybolmaya yüz tutmuş meyveleri çoğaltma projemiz. Bölgemizde ilk narenciye yetiştirme seramız, bölgemizde ilk Ata tohumları serasını kurarak, burada ürettiğimiz tohumları tohum takas şenlikleri düzenleyerek üreticimizle buluşturduk. Ziraat Odamız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında hazırlanan İş Birliği Protokolü imzalandı. İlk yaz kampı düzenlendi" diye konuştu. - ORDU