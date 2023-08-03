Bursa Gürsu'da Yenilenebilir Enerji Santrali Hizmete Girdi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde belediye tarafından kırsal alanlarda yenilenebilir enerji kaynaklarını verimli kullanma hedefiyle başlatılan ve bir süredir çalışmaları devam eden Ericek Güneş Enerji Santrali (GES) törenle hizmete girdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, törende yaptığı konuşmada, santral projesini tamamen belediyenin öz sermayesiyle hayata geçirdiklerini bildirdi.

Ericek GES'le, sınırsız enerji kaynağı olan güneşten elde ettikleri elektrikle hem belediyenin tüketeceği elektriği sağlayacaklarını hem de ihtiyaç fazlası elektriği şebekeye aktararak gelir elde edeceklerini belirten Işık, şu bilgileri verdi:

"Tüm dünyanın doğayı koruyan enerji sistemlerine yöneldiği çağımızda, biz de yenilenebilir temiz enerji kaynağı olan güneş enerji sistemimizi kurarak kendi elektriğimizi üretmiş olduk. Sınırlı doğal kaynaklardan üretilen enerjilere alternatif olarak sınırsız bir enerji kaynağı olan güneş enerjisiyle, doğamızı kirleten zararlı gazların etkisini de ortadan kaldırmış olduk. Yatırım teşvik belgesinden faydalanılarak, oluşturduğumuz tesisimiz 3 yıl içinde yatırım maliyetini amorti edecek. Bakım ve işletim kolaylığı olan tesisimiz sayesinde, sınırsız bir enerji kaynağıyla üretim yaparak yüksek verim elde etmiş olacağız. Projemiz süresince bize destek veren çok değerli kurumlarımız var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. UEDAŞ ve TEDAŞ yetkililerine de destekleri için özellikle teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun."

İlçeye bağlı Ericek Mahallesi'nde 15 dönüm arazi üzerinde Gürsu Belediyesinin yaklaşık 9 milyon yatırım maliyeti ve yatırım teşvik belgesinden faydalanarak hayata geçirdiği GES, 1 milyon 350 bin liralık KDV muafiyetiyle de bütçe dostu bir proje oldu. Ericek GES, sisteme 607 kilovatsaat enerji vererek ayda ortalama 75 bin kilovatsaat elektrik üretecek.

30 yıl boyunca üretim yapılacak santral sayesinde Gürsu Belediyesi yıllık yaklaşık 3,6 milyon lira gelir elde edecek.

Törene, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emel Gözükara Durmaz ve Mustafa Yavuz, AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Erkan Şekeroğlu ve ilçe yönetimi, AK Parti İl Başkan Vekili Nurettin Özbağ Kıran, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, siyasi partilerin temsilcileri, UEDAŞ ve TEDAŞ yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.