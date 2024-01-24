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Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Ağaköyspor Kız Futbol Takımı ile Antrenmanda Buluştu

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Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bayanlar 3. Lig'de mücadele eden Ağaköyspor Kız Futbol Takımı ile antrenmanda bir araya geldi. Futbolcularla ve teknik ekiple sohbet eden Başkan Işık, yeni sezon için takıma başarılar diledi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bayanlar 3. Lig'de mücadele eden Ağaköy spor Kız Futbol Takımı ile antrenmanda bir araya geldi. Futbolcularla ve teknik ekiple sohbet eden Başkan Işık, yeni sezon için takıma başarılar diledi.

Yaptığı spor hamleleri ile görev döneminde 8 halı saha, 17 basketbol sahası, 1 tenis kortu, 1 yüzme havuzu, 1 sporcu fabrikası ve 1 ilçe stadını Gürsu'ya kazandıran Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gürsu'nun kadın kramponları Ağaköy Kız Futbol Takımı ile Gürsu İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Antrenmana katılarak başarılı futbolcularla futbol oynayan Başkan Işık, ardından kızlara tatlı ikramında bulundu.

Gürsu Belediyesi'nin, dört yıldır düzenli olarak her yıl spor kulüplerine yaptığı spor malzeme destekleri kapsamında antrenman ve maçlarda kullanılmak üzere futbol topu, basketbol topu, voleybol topu, eşofman, huni, kapak, atlama engeli gibi spor malzemeleri temin ediliyor. Bu destekler kapsamında Başkan Işık'a teşekkür eden genç kadın sporcular "Gürsu İlçe Stadı'na Bursa'nın her köşesinden Görükle, İnkaya ve Yeşil Yayla'dan gelen arkadaşlarımız var. Tek başımıza gelirken buraya ulaşımımız zor oluyor. Başkanımız sağ olsun servislerle bizleri alıp buraya güven içinde getiriyor. Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ağaköy Kız Futbol Takımı Teknik Direktörü Atilla Çatal, "Uzaktan gelen kızlarımıza her türlü imkanı sunmak zor oluyor ama bizim ilçemizde Belediye Başkanımız olsun, kulüp yönetimiz olsun gerekli şartları sağlıyorlar. Bizimde amacımız bu şartları bizlere sunanları gururlandırıp, kızlarımızı en iyi yerlere getirmek" dedi.

Hazırlık maçı ve antrenmana katılan Başkan Işık, Tüm spor branşlarında desteğimiz sürüyor. Şu an bulunduğumuz saha eskiden çim sahaydı. Haftada iki maç zor yapılıyor, ilçemizin spor kulüplerine yetmiyordu. Bizler bu sahayı suni çim saha yaparak sabah 08: 00'dan akşam 22: 00'a kadar bütün takımlarımızın kullanımına sunduk. Yapılan yatırımın ne kadar doğru bir yatırım olduğu da gecenin bu saatinde yapılan spordan belli" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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