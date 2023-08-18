Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gürsu'da Çiftçileri Ziyaret Etti

Kırsal kalkınma destekleriyle her zaman çiftçinin yanında olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kez Gürsu'da armut hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti, onlara dondurma ikramında bulundu.

Bursa'da kaliteli tohumluk ve fidan temininden, ekipman destekleri ve pazarlamaya kadar üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gürsu'nun Ağaköy Mahallesi'nde armut hasadı yapan çiftçilerle bir araya geldi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AK Parti İlçe Başkanı Erkan Şekeroğlu, Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Semih Bolat, Ağaköy Muhtarı Ertuğrul Ertem, Ağaköy Kooperatifi Başkanı Hakan Şener ve Bahçe sahibi Turgut Sarı ile birlikte tarlaya giren Başkan Alinur Aktaş, hem işçilerle sohbet etti hem de onlarla birlikte ağaca çıkarak armut topladı. Sıcaktan bunalan işçilere kendi elleriyle dondurma ikram eden Başkan Aktaş, sezonun bereketli ve bol kazançlı geçmesini diledi.

"Bursa bir tarım şehri"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gürsu'nun dünyanın beşinci büyük armut üreticisi olduğunu hatırlattı. Gürsu'nun gerek santamaria gerekse deveci armuduyla farkındalık oluşturan bir ilçe olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, Bursa'daki 1 milyon hektarlık alanının yaklaşık 370 bin hektarlık kısmının tarım alanı olarak değerlendirildiğini belirtti. Çiftçi kayıt sistemiyle tarım alanlarının yüzde 44'ünün kayıt altında olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa olarak sebze ve meyve üretiminde ciddi çeşitliliğe sahibiz. Özellikli ürünlerimiz arasında armut, Gemlik siyah zeytini, şeftali, çilek ve kiraz üretimi yer alıyor. Siyah incirimiz ekseriyetle Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Ahududu, böğürtlen ve bezelye üretiminde birinci sıradayız. Marka olarak tescillenen ürünümüz 30'u buldu. Biz otomobil, sanayi ve tekstil şehriyiz ama aynı zamanda bir tarım şehriyiz. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler olarak Tarım AŞ ve Hagel marifetiyle çiftçimize önemli destekler veriyoruz. Üreticimize bu dönem boyunca 8 milyon 100 bin adet fide, 306 bin 500 adet fidan, 1 milyon kilogram tohum, 51 bin adet tarımsal makine, 25 bin kiloyem dağıttık" dedi.

"Hasadımız bereketli olsun"

Gürsu armudunun çok özellikli bir ürün olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, çiftçinin bereketli bir sezon geçirmesini diledi. Türkiye'nin 2022 yılı verilerine göre yaklaşık 26 bin hektar alanda ürettiği 545 bin ton armutla dünyada beşinci sırada yer aldığını söyleyen Başkan Aktaş, "Bursa'mız ise yaklaşık 89 bin dekar alanda yaklaşık 209 bin ton armut üretimiyle ülkemizde birinci sırada gelmektedir. Toplam üretimin de yüzde 40'ını karşılamaktadır. Gürsu ilçemiz yaklaşık 22 bin 500 dekarlık alanda yaklaşık 90 bin ton armut üretimi ile Bursa'da ilk sırada yer alıyor. Gürsu'dan sonra yaklaşık 42 bin ton ile Kestel, 24 bin 500 ton ile İnegöl, 19 bin ton ile Yıldırım ve 17 bin ton ile Osmangazi ilçelerimiz geliyor. Deveci ve santamaria cinsi, şehrimizin en fazla üretilen armut çeşitleri olup, deveci armudu aynı zamanda coğrafi işaretli ürünümüzdür. 10 Eylül 2019 tarihinde Gürsu Ziraat Odası tarafından başvurusu yapılarak coğrafi işaret belgesi alındı. İnşallah hasadımız bereketli olur. Bursa'nın özellikli ürünlerinin tüm Türkiye'ye ve dünyaya pazarlanması adına el birliğiyle hareket edeceğiz" diye konuştu.

Gürsu Belediye Mustafa Işık, çiftçiye armut hasatlarının bereketli olmasını dileyerek üreticinin bir yıl boyunca harcadığı emeğinin karşılık bulmasını temenni etti. Bahçe sahibi Turgut Sarı da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın ziyaretlerinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek teşekkür etti. - BURSA