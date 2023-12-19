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Gürsu Belediyesi Kumlukalan Mahallesi'nde Halı Saha Açılışı Yaptı

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Gürsu Belediyesi tarafından yapılan spor yatırımları kapsamında Kumlukalan Mahallesi'nde bulunan halı saha törenle hizmete açıldı. Tesis, Türk Standartları Enstitüsü ve Türkiye Futbol Federasyonu standartlarına uygun olarak inşa edildi.

Gürsu Belediyesi'nce spor alanında yapılan yatırımlar çerçevesinde Kumlukalan Mahallesi halı sahası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Toplamda 2 dönümlük araziyi kapsayan tesis, Türk Standartları Enstitüsü ve Türkiye Futbol Federasyonu standartlarına uygun şekilde inşa edildi. Dört bölümden oluşan soyunma odaları ile hem Kumlukalan'ın hem de civar mahallelerin spor ihtiyacını karşılayacak olan tesis, Gürsu Belediyesi'nin Belediye Başkanı Mustafa Işık döneminde yaptığı 28 spor yatırımından sadece biri olarak dikkat çekiyor.

Törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Işık, " Kumlukalan Mahalle'mize bin 500 metrekare tretuar, kahve ve bahçe düzenlemesi, Osmanlı Çeşmesi, cadde ve sokak düzenlemesi, halı saha ve soyunma odası çevre düzenlemesi, bahçe yollarına freze serimi gibi birçok hizmeti getirdik. Gürsu'ya ise 28 spor yatırımı yaptık. Totalde bu hizmetlerimiz 180 milyon TL'yi geçti. Gürsu'yu Sporun ve Sporcunun Kenti yapacağız demiştik, hedefimize ulaştık" dedi.

Açılış kurdelesinin sporcu çocuklarla beraber kesildiği törene, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Erkan Şekeroğlu, MHP Gürsu İlçe Başkanı Tahir Akdağ, İlçe Gençlik Spor Müdürü Mümin Ceylan, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sporcular ve ilçe halkı katıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türk Standartları Enstitüsü Türkiye Futbol Federasyonu Gürsu Spor Spor Güncel Haberler

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