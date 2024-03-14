Fehim Topçu kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Gürsu Belediye Başkan adayı Fehim Topçu kaç yaşında, nereli?
Fehim Topçu kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa- Gürsu Belediye Başkan adayı Fehim Topçu kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Bursa -Gürsu Belediye Başkan adayı olan Fehim Topçu hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Fehim Topçu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Fehim Topçu kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Gürsu Belediye Başkan adayı Fehim Topçu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
FEHİM TOPÇU KİMDİR?
Fehim Topçu, Yeniden Refah Partisi Bursa- Gürsu Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Bursa - Gürsu Belediye Başkan adayı Fehim Topçu iş adamıdır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.