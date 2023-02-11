Depremden 5 gün sonra kurtarıldı, elindeki tespihle enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş depreminin 5. gününde Gürsu Arama Kurtarma ekibinin tespih çekerken ulaştığı 41 yaşındaki Suriyeli Hüsam Muhammed, 10 saatlik çalışmanın ardından enkaz altından çıkarıldı.

Asrın felaketi olarak gösterilen Türkiye'nin doğusunda 10 ilde yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depreminin ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinin 5. gününde Bursa Gürsu Arama Kurtarma ekipleri bir inanılmazı gerçekleştirdi.

Depremden 5 gün sonra Kahramanmaraş Merkez'deki Mehtap apartmanında ses disiplini yaptıkları sırada ses duyan ekipler termal kamara ile canlı bulunan yeri tespit edip çalışmalara başladı. 10 saat süren çalışmanın ardından 41 yaşındaki Suriyeli Husam Muhammed El Huseyin'e sıkıştığı iki beton arasında tespih çekerken ulaşan ekipler canlı şekilde çıkarmayı başardı.

Sağlıklı ve herhangi bir yarası olmayan Husam Muhammed El Huseyin, 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi karşısındaki Mehtap Apartmanı'ndan bugün 7 kişinin çıkarıldığını belirten ekipler aynı apartmanda hala canlı insanların olduğunu çalışmaların devam ettiğini bildirdi. - KAHRAMANMARAŞ