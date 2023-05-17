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Amasya'da köy evinde korkutan yangın

Amasya'da köy evinde korkutan yangın

Yerel Haberler

Amasya'da köy evinde korkutan yangın Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gürsu köyünde çıkan yangın sonucu bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Amasya'da köy evinde korkutan yangın

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Gürsu köyünde çıkan yangın sonucu bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki köyde akşam saatlerinde 66 yaşındaki Osman Sırma'ya tek katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ekiplerin yaklaşık 2 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Taşova Amasya Yerel Haberler

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