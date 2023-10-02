Bursa'da drift yapmak isteyen sürücü kaza yaptı
Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir motosiklet sürücüsü drift yaparken yan yattı. Kazanın geliyorum dediği anlar ise kameraya yansıdı. Şans eseri sadece ufak sıyrıklarla atlattı.
Bursa'da motosikletiyle drift atmak isteyen bir sürücü yan yattı. "Kazanın geliyorum" dediği anlar ise kameraya yansıdı.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir motosiklet sürücüsü drift yapmak için trafiğin aktığı caddeyi seçti. Motosikletiyle fantastik hareketler deneyen sürücü ilerlediği esnada frene basmasıyla yan yattı. "Kazanın geliyorum" dediği anlar cep telefonu kamerasıyla bir arkadaşı tarafından kaydedilirken, genç sürücü şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor