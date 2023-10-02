Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir motosiklet sürücüsü drift yaparken yan yattı. Kazanın geliyorum dediği anlar ise kameraya yansıdı. Şans eseri sadece ufak sıyrıklarla atlattı.

Bursa'da drift yapmak isteyen sürücü kaza yaptı

Bursa'da motosikletiyle drift atmak isteyen bir sürücü yan yattı. "Kazanın geliyorum" dediği anlar ise kameraya yansıdı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir motosiklet sürücüsü drift yapmak için trafiğin aktığı caddeyi seçti. Motosikletiyle fantastik hareketler deneyen sürücü ilerlediği esnada frene basmasıyla yan yattı. "Kazanın geliyorum" dediği anlar cep telefonu kamerasıyla bir arkadaşı tarafından kaydedilirken, genç sürücü şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. - BURSA