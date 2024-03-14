DEVA Partisi Gürsu adayı Cenk Cenkçiler kimdir? 2024 DEVA Partisi Bursa Gürsu belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Gürsu belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Bursa Gürsu adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Gürsu Belediye Başkan Adayı Cenk Cenkçiler kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

CENK CENKÇİLER KİMDİR?

Cenk Cenkçiler, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Gürsu belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ GÜRSU ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Gürsu adayı belli oldu. DEVA Partisi Gürsu Belediye Başkan Adayı Cenk Cenkçiler oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.