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Drift heyecanı kaza getirdi...Ölümden dönen genç kamerada

Bursa'da motosikletiyle drift atmak isteyen bir sürücü yan yattı. "Kazanın geliyorum" dediği anlar ise kameraya yansıdı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir motosiklet sürücüsü drift yapmak için trafiğin aktığı caddeyi seçti. Motosikletiyle fantastik hareketler deneyen sürücü ilerlediği esnada frene basmasıyla yan yattı. "Kazanın geliyorum" dediği anlar cep telefonu kamerasıyla bir arkadaşı tarafından kaydedilirken, genç sürücü şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.