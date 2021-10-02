CEYHAN, ADANA (DHA) - 'Böyle giderse 5'inci, 6'ncı dalgaları yaşayacağız'

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüste vaka sayılarının bir süredir 25-30 bin civarında devam ettiğini hatırlatarak, "Salgın, eğrisi düz çizgi şeklinde seyrettiği için bu iş devam ettiği sürece 5'inci, 6'ncı dalgaları yaşayacağız. Okulların açılmasındaki etkiyi, insanların tatilden dönüp kapalı iş yerlerinde çalışmasının etkisini daha görmedik" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dünyada vaka sayılarında yaklaşık 10 gündür aşağıya doğru gidiş olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ceyhan, "Bu dalgadır zaten, olduğu yerde durmaz. Türkiye'de haftalık vaka ortalamaları ile baktığımız zaman biz hala artış dönemindeyiz. Dünyadaki azalmayı oluşturanların da Güney Asya ülkeleri ve Orta Doğu bölgesi olduğu görüldü. Avrupa ve Kuzey Amerika'da vaka azalması henüz yok. Fakat olacak, ben böyle bir şeyin arifesinde olabileceğimizi de düşüyorum. Bu vakalar çünkü dalga şekilde seyrediyor, azalma dönemine girecek" dedi.

Prof. Dr. Ceyhan, tedbir alan ülke ile tedbir almayan ülke arasındaki farka ilişkin de, "Biri küçük bir dalga yaşarken diğeri daha büyük bir dalga yaşıyor. Dolayısıyla özellikle tatilin bitmesi ile birlikte ortaya çıkan etkileri yeni bir artış trendi diye görebiliriz. Ama buradan aşağıya da gidebilir. Nerede takılacağımız önemli. İlk dalgada binlerde takıldık, sonra arkasından hep 5 binlerde takıldık. 5 binlerde takıldığınız zaman bu hep önünüzde bir dalganın başlayacağını gösteriyor. Sizin o çizginin düz çizmesini engellemeniz lazım, oradan aşağıya 100'lü vakalara inmeniz lazım ki kontrol edilebilir seviyede olsun" ifadesini kullandı.