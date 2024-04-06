Rize'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenlendi

Rize'de görev yapan doktorlar ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.

Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli yazıların yer aldığı dövizleri taşıyan grup, İsmail Kahraman Kültür Merkezi önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz da katıldı.

Grup adına açıklama yapan tıp fakültesi öğrencisi Yusuf Güzel, işgalci İsrail'in Gazze'de zulüm ve soykırıma devam ettiğini söyledi.

Binlerce insanın şehit edildiğini, ev, okul ve hastanelerin bombalandığını belirten Güzel, "Gazze halkı abluka altında açlığa mahkum ediliyor. Bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar yetersiz beslenmenin, susuzluğun, salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum ediliyor. Gazze'de hasta ve yaralıları tedavi edecek hastane neredeyse kalmadı." diye konuştu.

Güzel, gücün el değiştireceği günlerin geleceğine inandıklarını vurgulayarak, "İşte o zaman çocuklar öldürülmeyecek, mazlumlar kurtulacak, zalimler hesap verecek. Biz bütün vicdan sahiplerine diyoruz ki adaletin hakim olacağı zamana hazırlık yapın, ümitsizliğe kapılmayın." dedi.

"Biz de sessiz yürüyüşe sessiz destek olmak üzere onlara katıldık"

Vali Baydaş ise genç doktorların yaklaşık altı aydır her cumartesi yağmur kar demeden Gazze halkı için yürüdüğünü belirtti.

Sessiz yürüyüşün aslında büyük bir çığlık olduğunun altını çizen Baydaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir vazife şuuruyla altı aydır yürüyüş gerçekleştiriyorlar. Sağlam yüreklerine teşekkür ediyoruz. Biz de sessiz yürüyüşe sessiz destek olmak üzere onlara katıldık. İsrail'in uyguladığı soykırım, vahşet bir devlet terörüdür artık. Devlet terörüne tepkimizi ifade etmek hem de haftalardır bu sessiz yürüyüşü yapan kardeşlerimizin üzerine dikkati çekmek istedik."

Baydaş, ramazanın bitmesine birkaç gün kaldığını dile getirerek, "Oradaki kardeşlerimizin huzurla bayrama kavuşması için dua ediyoruz. Adı sessiz yürüyüş, kalabalıklar mesele değil, mesele gönülden yapılmış bir faaliyet olmasıdır." dedi.