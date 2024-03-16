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Afyonkarahisar'da Hekim ve Tıp Fakültesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

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Afyonkarahisar'da hekim ve tıp fakültesi öğrencileri, terörü ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için 'sessiz yürüyüş' gerçekleştirdi. İmaret Camisi'nin bahçesinde bir araya gelen grup, Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine pankartlarla Zafer Meydanı'na yürüdü.

Afyonkarahisar'da hekim ve tıp fakültesi öğrencileri, terörü ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

İmaret Camisi'nin bahçesinde bir araya gelen grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli yazıların yer aldığı pankartlarla Zafer Meydanı'na yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası grup adına açıklama yapan Hüseyin Kayabaş, İsrail'in, Filistin'de sistematik işgal ve zulmünün daha da şiddetlenerek günlerdir bütün dünyanın gözü önünde devam ettiğini söyledi.

Gazze'ye insani yardımın girmesine de izin verilmediğini belirten Kayabaş, "Filistin'in her gün binlerce tır yardıma ihtiyacı varken günde 3-5 tırın girmesine izin veriliyor. Gazze'ye giren 3-5 tırın getirdiği yardıma ulaşabilmek için bekleyen kalabalığa dahi saldırılar düzenleniyor. İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin ise soykırıma olan açıktan desteği devam ediyor. Bir avuç mazlumun karşısında bütün dünya zalimleri tek safta saldırmaya devam ediyor." diye konuştu.

Kayabaş, gönlü ve duası Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerinin en büyük silahlarından birinin boykot olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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