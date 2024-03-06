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OMÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekmek için fotoğraf sergisi düzenledi

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, Filistin'de gerçekleşen insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla 'İnsanlığa Beyaz Çağrı' adlı fotoğraf sergisi düzenledi. Sergi, binlerce sivil ve sağlık çalışanının hayatını kaybettiği işgal sonucunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen katliama ve insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla 'İnsanlığa Beyaz Çağrı' adlı fotoğraf sergisi düzenledi

OMÜ öğrenci toplulukları, akademisyenleri, idare kademelerinin her biriyle Türkiye'yi ve dünyayı ilgilendiren birçok konuda sesini gür çıkartan bir üniversite olmaya devam ediyor. Bu kapsamda OMÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin 7 Ekim'den bu yana Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla "İnsanlığa Beyaz Çağrı" adlı fotoğraf sergisi düzenledi. Sergide işgalin sonucunda hayatını kaybeden binlerce sivil ve sağlık çalışanı adına toplumda farkındalık oluşturulması amaçlandı. Yaşam Merkezi önünde gerçekleştirilen ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Terzi'nin de katıldığı sergi, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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