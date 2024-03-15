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Kırklareli Valisi Sağlık Çalışanlarını Kabul Etti

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, sağlık çalışanlarını makamında kabul etti. Vali Ekici, İl Sağlık Müdür Vekili Nilgün Sema Çomaklı ile Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Şengör'den çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sağlık çalışanlarının çok ciddi sorumluluklar taşıdığını ifade eden Ekici, Kovid-19 sürecinde ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede fedakarlık ve özveri göstererek gece gündüz hizmet veren sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Ekici, Türkiye'nin sağlık alanında elde ettiği başarılarla dünyaya örnek olduğunu kaydetti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, sağlık çalışanlarını makamında kabul etti.

Vali Ekici, İl Sağlık Müdür Vekili Nilgün Sema Çomaklı ile Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Şengör'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sağlık çalışanlarının çok ciddi sorumluluklar taşıdığını ifade eden Ekici, Kovid-19 sürecinde ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede fedakarlık ve özveri göstererek gece gündüz hizmet veren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Ekici, Türkiye'nin sağlık alanında elde ettiği başarılarla dünyaya örnek olduğunu kaydetti.

Trafik Dedektifleri Projesi

Kırklareli Jandarma Komutanlığınca öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında trafik jandarması, Vize ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Ekipler, öğrencilere karşıdan karşıya güvenli geçiş yöntemleri, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk ve bisiklet kullanımı konularında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Birol Ekici Kırklareli Türkiye Trafik Sağlık Güncel Haberler

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