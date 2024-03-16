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İstanbul'da Doktorlar ve Sağlık Çalışanları İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

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İstanbul'da, çeşitli hastanelerde görev yapan doktor, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

İstanbul'da, çeşitli hastanelerde görev yapan doktor, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid Han'ın türbesi önünde toplanan katılımcılar, İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler eşliğinde Ayasofya Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Dr. Yasin Sağıt, İsrail'in Filistin'de on yıllardır devam ettiği sistematik işgal ve zulmün, 7 Ekim 2023'ten bu yana daha da şiddetlenerek sürdüğünü söyledi.

Saldırılarda 31 bin şehit verildiğini, 72 bin kişinin de yaralandığını kaydeden Sağıt, "Gazze'nin kuzeyinde 400 bin civarında Gazzeli kardeşimiz topraklarını terk etmeyi reddedip işgalci terörist İsrail'in bombardımanı altında açlık, susuzluk ve soğukla mücadele ediyor. Han Yunus bölgesinde işgalci teröristler özellikle hastane çevrelerinde keskin nişancılar ile sivilleri öldürüyor." diye konuştu.

Sağıt, Gazze'nin güneyine sıkışmış 1.5 milyon insanın hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirterek, "Güneyin son noktası Mısır sınırında, Refah kentinde 1.2 milyon insan bir mahalleye sıkışmış durumda ve İsrail bu bölgeyi bombalamaya, sınır bölgesine sığınan sivilleri öldürmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye giren su vanalarının kapatıldığını, tarlaların bombalandığını kaydeden Sağıt, bütün bu saldırılarla birlikte Gazze'ye insani yardımın girmesine de izin verilmediğini dile getirdi.

Sağıt, İsrail'e yönelik boykot çalışmalarının önemine dikkati çekerek, gönlü ve duası Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerinin en büyük silahlarından birinin boykot olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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