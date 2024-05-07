Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. Dönem 2024 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? TUS 2024 kayıtları ne zaman?

TUS, dünyanın en zor akademik sınavları arasında yer almaktadır. Sınav iki oturumda uygulanır: Temel Bilimler ve Klinik Bilimler. Temel bilimler sınavı sabah saatlerinde, klinik bilimler sınavı ise öğleden sonra uygulanır. TUS, ÖSYM tarafından yılda iki kez yapılmaktadır: ilkbahar ve sonbahar dönemleri olarak adlandırılır. Sınavın yapıldığı başlıca iller arasında İstanbul, Ankara, ve İzmir bulunmaktadır. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2024 başvuruları ne zaman başlayacak? TUS 2. Dönem 2024 kayıtları ne zaman? İşte cevabı…

2024 TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi sınav takvimine göre, 2024 TUS'un ikinci dönem sınavı 18 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Ayrıca, bu sınava katılmak isteyen adayların başvuru yapabileceği tarihler de ÖSYM Takvimi'nde belirtilmiştir. 2. Dönem Başvuruları, 3 Temmuz 2024 ile 10 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Bu bilgiler, TUS sınavına hazırlanan adaylar için önemlidir çünkü başvuru tarihlerini kaçırmamak ve sınav gününe hazırlıklı olmak için planlama yapmaları gerekmektedir.

2024 TUS 2. DÖNEM SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem, 18 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak. Bu sınav, tıp fakültesi mezunları için uzmanlık eğitimine başvurmak isteyen adaylar için önemlidir. TUS'a kimler girebilir? İşte detaylar:

Tıp Fakültesi Mezunları: Tıp fakültesi mezunları, TUS'a başvurabilirler. Bu sınav, tıp doktorluğu alanında uzmanlık eğitimi almak isteyenler için gereklidir. Ayrıca veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültesinden mezun olanlar da girebilir.

Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS): Tıp doktorluğu alanında yurt dışında eğitim almış ve Türkiye'de uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar, STS sınavına başvurabilirler. STS sınavı da 18 Ağustos 2024 tarihinde yapılacaktır.

TUS sonuçları ise12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak. Sınav giriş belgeleri içinT.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle erişim sağlayabilirsiniz.