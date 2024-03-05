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KMÜ Tıp Fakültesi Öğrencileri için Beyaz Önlük Giyme Töreni Düzenlendi

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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, törende öğrencilere mesleği öğrenmenin yanında edindikleri olgunlukla ülkeye ve insanlığa hizmet etmeleri gerektiğini belirtti.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, üniversitenin 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, öğrencilerin 6 yıllık tıp eğitimlerinde mesleği öğrenmenin yanında edindikleri olgunlukla ülkeye ve insanlığa hizmet edeceklerini belirtti.

Tıbbiyelilerin kendileri için gözbebeği olduğunu belirten Gavgalı, "Beyaz önlüğün verdiği vakarı taşımanın yanında olgunluğu, temizliği ve çalışkanlığı göstermek gerekir. Hepinizin bu bilinçle hareket ederek başarılı bir meslek hayatı geçireceğinize olan inancım tam. Sizleri yetiştiren anne ve babalarınıza teşekkür ediyorum" dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dursun Odabaş ise beyaz önlüğün ağır bir sorumluluk getirdiğini ifade ederek, "Beyaz en temiz, en berrak, en güzel renktir. Ancak çabuk kirlenebilir. Bunu temiz tutabilmenin yolu dürüst, ilim, hizmet ve geçim ehli doktorlar olmaktan geçer" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 120 öğrenci beyaz önlük giydi.

Kaynak: AA / Güncel

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