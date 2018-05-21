Borsada Günlük İşlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|16.000,00
|-5,84
|İş Bankası (B)
|1.220,00
|-2,43
|İş Bankası (C)
|6,22
|0,16
|-6,88
|İş Bankası (Kur.)
|7.200,00
|-6,92
|İş Fin.Kir.
|4,55
|4,60
|205,37
|İş Girişim
|1,83
|0,55
|5,17
|İş GMYO
|1,09
|-0,91
|-10,92
|İş Y. Men. Değ.
|2,20
|0,00
|3,17
|İş Yat. Ort.
|0,80
|0,00
|1,39
|İşbir Holding
|185,90
|-0,54
|0,43
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,29
|-6,45
|-27,50
|İttifak Holding
|3,08
|-0,65
|32,19
|İz Hayvancılık Tarım
|2,00
|0,00
|5,26
|İzmir Demir Çelik
|2,21
|0,45
|-31,79
|İzmir Fırça
|7,98
|0,38
|-13,73
|İzocam
|23,20
|-0,26
|-12,25
|Jantsa Jant Sanayi
|23,84
|-0,75
|-22,47
|Kafein Yazılım
|5,16
|2,79
|Kapital Yat. Holding
|2,72
|7,94
|119,35
|Kaplamin
|3,58
|-2,98
|-8,67
|Kardemir (A)
|3,84
|0,52
|30,17
|Kardemir (B)
|3,83
|-0,26
|30,72
|Kardemir (D)
|5,13
|4,48
|59,81
|Karel Elektronik
|6,16
|0,16
|6,02
|Karsan Otomotiv
|1,71
|-0,58
|9,62
|Karsu Tekstil
|1,12
|-1,75
|-43,43
|Karsusan Su Ürünleri San.
|5,93
|-0,34
|19,80
|Kartonsan
|254,10
|0,04
|-8,68
|Katmerciler Ekipman
|7,95
|-1,49
|-33,53
|Kent Gıda
|132,00
|-0,45
|-3,30
|Kerevitaş Gıda
|64,40
|-2,05
|-45,56
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|0,00
|14,29
|Kiler GMYO
|2,15
|5,39
|-41,26
|Kipa Ticaret
|1,95
|0,00
|-24,42
|Klimasan Klima
|5,43
|-2,86
|-7,18
|Koç Holding
|13,58
|-1,88
|-24,93
|Konfrut Gıda
|22,12
|-3,15
|54,69
|Konya Çimento
|214,40
|3,33
|-15,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|6,78
|-2,02
|-7,65
|Koza Altın
|45,84
|1,82
|20,00
|Koza Madencilik
|7,01
|4,01
|8,85
|Körfez GMYO
|1,28
|-0,78
|-22,89
|Kristal Kola
|1,54
|-0,65
|-14,44
|Kron Telekomünikasyon
|11,38
|-0,09
|-38,49
|Kuştur Kuşadası Turizm
|11,70
|23,04
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,58
|0,00
|-13,73
|Kütahya Porselen
|5,40
|-1,10
|-24,69
|Lider Faktoring
|3,86
|1,58
|-12,47
|Link Bilgisayar
|8,88
|0,57
|-37,73
|Logo Yazılım
|49,60
|0,24
|-15,57
|Lokman Hekim Sağlık
|5,77
|0,17
|-6,33
|Lüks Kadife
|3,96
|-1,00
|-15,92
|Makina Takım
|1,36
|0,00
|-32,00
|Mardin Çimento
|4,29
|1,66
|0,00
|Marka Yatırım Holding
|1,18
|0,00
|-30,18
|Marmaris Altınyunus
|14,88
|-0,33
|-21,68
|Marshall
|60,45
|1,43
|16,70
|Martı GMYO
|0,76
|0,00
|-64,15
|Martı Otel
|0,78
|-1,27
|-15,22
|Mavi Giyim
|45,80
|2,23
|-21,03
|Mazhar Zorlu Holding
|6,20
|1,64
|55,39
|MCT Danışmanlık
|11,10
|-3,31
|85,00
|Mega Polietilen
|1,69
|2,42
|48,25
|Menderes Tekstil
|0,75
|-2,60
|-9,64
|Merit Turizm
|5,90
|0,17
|Merko Gıda
|0,95
|-1,04
|-28,57
|Metal Gayrimenkul
|1,10
|2,80
|-15,38
|Metemtur Otelcilik
|1,24
|-0,80
|-16,22
|Metro Holding
|1,09
|1,87
|10,10
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,04
|-0,49
|-25,82
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,09
|-1,42
|-2,79
|Migros Ticaret
|19,00
|-2,26
|-31,06
|Milpa
|1,38
|-1,43
|-36,11
|Mistral GMYO
|5,28
|1,54
|-28,55
|MLP Sağlık
|16,58
|-1,01
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,31
|-1,50
|-5,76
|Mondi Tire Kutsan
|1,52
|-0,65
|-16,02
|Net Holding
|1,81
|2,26
|-18,10
|Netaş Telekom.
|9,55
|-0,21
|-39,71
|Niğbaş Niğde Beton
|1,20
|3,45
|27,66
|Nuh Çimento
|10,32
|0,58
|3,51
|Nurol GMYO
|3,63
|1,11
|-23,58
|Odaş Elektrik
|4,75
|-3,06
|-20,83
|Olmuksan-IP
|4,15
|-0,24
|-9,27
|Orge Enerji Elektrik
|2,92
|-2,01
|-27,79
|Orma Orman Mahsulleri
|1,06
|0,00
|-6,19
|Osmanlı Menkul
|2,58
|-3,37
|-17,83
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,26
|-1,56
|-22,70
|Otokar
|74,75
|2,12
|-38,08
|Oyak Yat. Ort.
|0,92
|-2,13
|-8,91
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,52
|0,66
|-10,59
|Özak GMYO
|2,93
|0,69
|25,21
|Özbal Çelik Boru
|1,39
|-6,08
|-48,35
|Özderici GMYO
|12,20
|1,67
|682,05
|Özerden Plastik
|3,56
|0,56
|19,46
|Panora GMYO
|4,60
|0,00
|2,06
|Park Elek.Madencilik
|3,01
|2,03
|-27,82
|Parsan
|15,99
|0,57
|36,67
|Pegasus
|27,24
|-1,66
|-19,41
|Peker GMYO
|5,54
|0,18
|Penguen Gıda
|1,38
|0,00
|-38,12
|Pera GMYO
|0,78
|-6,02
|-11,36
|Pergamon Dış Ticaret
|6,12
|1,16
|59,80
|Petkim
|4,84
|-2,22
|-34,44
|Petrokent Turizm
|49,60
|3,33
|4,47
|Pınar Et ve Un
|8,64
|-0,46
|-6,14
|Pınar Su
|1,51
|0,67
|-16,11
|Pınar Süt
|9,98
|-1,67
|-17,63
|Plastikkart
|2,27
|-1,30
|-21,45
|Polisan Holding
|6,35
|1,25
|-26,50
|Politeknik Metal
|39,50
|-3,00
|18,62
|Prizma Press Matbaacılık
|1,68
|1,20
|3,70
|QNB Finans Fin. Kir.
|4,01
|0,00
|2,82
|QNB Finansbank
|4,89
|-0,20
|-11,09
|Ral Yatırım Holding
|1,53
|-1,29
|-6,13
|Ray Sigorta
|1,07
|0,00
|-40,88
|Reysaş GMYO
|1,29
|-2,27
|1,57
|Reysaş Lojistik
|0,91
|0,00
|-28,91
|Rhea Girişim
|0,68
|0,00
|-39,29
|Rodrigo Tekstil
|1,35
|0,75
|-54,85
|Royal Halı
|0,86
|0,00
|-5,49
|RTA Laboratuvarları
|1,78
|1,14
|-35,51
|Sabancı Holding
|9,79
|-1,01
|-9,36
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,00
|15,61
|Salix Yatırım Holding
|4,22
|0,48
|-45,90
|Sanel Mühendislik
|1,41
|0,71
|-17,54
|Sanifoam Sünger
|1,57
|3,97
|-6,55
|Sanko Pazarlama
|3,46
|-5,72
|9,06
|Saray Matbaacılık
|1,11
|-0,89
|3,74
|Sarkuysan
|3,32
|1,22
|0,61
|Sasa Polyester
|9,75
|2,74
|24,46
|Say Reklamcılık
|1,19
|-2,46
|-28,74
|Sekuro Plastik
|7,20
|-20,00
|-16,28
|Selçuk Ecza Deposu
|3,89
|1,57
|11,07
|Selçuk Gıda
|0,51
|0,00
|82,14
|Senkron Güvenlik
|1,16
|-0,85
|-37,63
|Serve Kırtasiye
|1,14
|20,00
|83,87
|Servet GMYO
|2,91
|2,11
|-4,28
|Seyitler Kimya
|7,85
|0,64
|-12,58
|Silverline Endüstri
|1,59
|1,92
|-27,40
|Sinpaş GMYO
|0,66
|0,00
|-14,29
|Soda Sanayii
|5,37
|1,90
|6,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|4,50
|-7,79
|32,02
|Söktaş
|1,31
|3,15
|-21,08
|Sönmez Filament
|3,34
|-1,76
|-19,52
|Sönmez Pamuklu
|3,71
|-2,88
|-6,31
|Sumaş Suni Tahta
|6,69
|-5,64
|Şeker Fin. Kir.
|2,49
|0,40
|-3,11
|Şekerbank
|1,36
|-0,73
|-25,68
|Şişe Cam
|4,23
|-0,94
|-10,00
|Şok Marketler
|10,09
|0,90
|T. Halk Bankası
|7,65
|-0,39
|-29,04
|T. Kalkınma Bank.
|4,09
|-0,49
|-26,17
|T.S.K.B.
|1,21
|-2,42
|-13,80
|T.Tuborg
|11,43
|2,79
|13,17
|Taç Tarım Ürünleri
|1,72
|-2,82
|-29,22
|Tat Gıda
|4,17
|-0,24
|-18,80
|TAV Havalimanları
|21,08
|-1,68
|-1,77
|Taze Kuru Gıda
|7,55
|-1,31
|-7,36
|Tek-Art Turizm
|0,68
|1,49
|-9,65
|Tekfen Holding
|15,29
|1,66
|-6,65
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,35
|-1,76
|-34,95
|Temapol Polimer Plastik
|3,23
|0,94
|-32,29
|TGS Dış Ticaret
|5,35
|-0,37
|47,38
|Tofaş Oto. Fab.
|24,14
|-0,90
|-22,50
|Torunlar GMYO
|2,67
|0,00
|-19,82
|Trabzon Liman
|12,49
|-0,08
|Trabzonspor Sportif
|1,39
|-0,71
|-36,82
|Trakya Cam
|4,20
|0,48
|-9,09
|Trend GMYO
|1,31
|0,00
|TSKB GMYO
|0,61
|-1,61
|-16,44
|Tuğçelik
|2,62
|-2,24
|-17,61
|Tukaş
|1,54
|0,00
|-30,94
|Turcas Petrol
|1,91
|-1,55
|-19,75
|Turkcell
|12,97
|-0,23
|-16,21
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,27
|-0,57
|-30,57
|Tüpraş
|99,90
|-3,20
|-7,37
|Türk Hava Yolları
|16,90
|3,36
|7,71
|Türk Prysmian Kablo
|1,82
|-0,55
|-27,29
|Türk Telekom
|5,73
|0,53
|-11,02
|Türk Traktör
|53,80
|-0,46
|-23,67
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,90
|-2,89
|-1,76
|Ufuk Yatırım
|1,89
|5,00
|-38,44
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,43
|-1,38
|-16,37
|Ulusoy Elektrik
|8,49
|-0,24
|-9,00
|Ulusoy Un Sanayi
|1,99
|0,51
|-28,42
|Umpaş Holding
|0,56
|0,00
|-11,11
|Uşak Seramik
|1,91
|4,95
|-22,04
|Utopya Turizm
|3,19
|-3,33
|-28,95
|Uzertaş Boya
|0,86
|-24,56
|Ülker Bisküvi
|18,22
|-3,19
|-7,37
|Ünye Çimento
|4,61
|0,22
|10,82
|Vakıf Fin. Kir.
|2,00
|-0,99
|-3,85
|Vakıf GMYO
|2,07
|0,00
|-20,38
|Vakıf Yat. Ort.
|1,21
|0,83
|-14,79
|Vakıflar Bankası
|5,64
|-0,70
|-16,69
|Vakko Tekstil
|2,90
|2,11
|-1,53
|Vanet Gıda
|2,48
|2,06
|-22,50
|Verusa Holding
|24,80
|-0,80
|8,20
|Verusaturk Girisim
|2,50
|5,49
|5,93
|Vestel
|9,15
|0,55
|20,87
|Vestel Beyaz Eşya
|9,56
|-0,73
|12,74
|Viking Kağıt
|1,22
|-0,81
|1,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,53
|0,00
|-34,05
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,92
|-1,26
|-9,68
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|2,12
|-0,56
|-13,34
|Yataş
|25,60
|-1,61
|-9,54
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,57
|0,00
|49,55
|Yeni Gimat GMYO
|12,70
|4,01
|1,58
|Yeşil GMYO
|0,48
|-2,04
|-23,81
|Yeşil Yapı
|0,51
|0,00
|-50,00
|Yeşil Yatırım Holding
|12,18
|-2,33
|-23,88
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|1.950,00
|-0,01
|8,07
|Yonga Mobilya
|1.230,60
|-2,33
|415,11
|Yünsa
|6,94
|1,17
|54,22
|Zorlu Enerji
|1,53
|-0,65
|-3,16
(Son)