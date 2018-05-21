Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada Günlük İşlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 16.000,00 -5,84
İş Bankası (B) 1.220,00 -2,43
İş Bankası (C) 6,22 0,16 -6,88
İş Bankası (Kur.) 7.200,00 -6,92
İş Fin.Kir. 4,55 4,60 205,37
İş Girişim 1,83 0,55 5,17
İş GMYO 1,09 -0,91 -10,92
İş Y. Men. Değ. 2,20 0,00 3,17
İş Yat. Ort. 0,80 0,00 1,39
İşbir Holding 185,90 -0,54 0,43
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 -6,45 -27,50
İttifak Holding 3,08 -0,65 32,19
İz Hayvancılık Tarım 2,00 0,00 5,26
İzmir Demir Çelik 2,21 0,45 -31,79
İzmir Fırça 7,98 0,38 -13,73
İzocam 23,20 -0,26 -12,25
Jantsa Jant Sanayi 23,84 -0,75 -22,47
Kafein Yazılım 5,16 2,79
Kapital Yat. Holding 2,72 7,94 119,35
Kaplamin 3,58 -2,98 -8,67
Kardemir (A) 3,84 0,52 30,17
Kardemir (B) 3,83 -0,26 30,72
Kardemir (D) 5,13 4,48 59,81
Karel Elektronik 6,16 0,16 6,02
Karsan Otomotiv 1,71 -0,58 9,62
Karsu Tekstil 1,12 -1,75 -43,43
Karsusan Su Ürünleri San. 5,93 -0,34 19,80
Kartonsan 254,10 0,04 -8,68
Katmerciler Ekipman 7,95 -1,49 -33,53
Kent Gıda 132,00 -0,45 -3,30
Kerevitaş Gıda 64,40 -2,05 -45,56
Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 14,29
Kiler GMYO 2,15 5,39 -41,26
Kipa Ticaret 1,95 0,00 -24,42
Klimasan Klima 5,43 -2,86 -7,18
Koç Holding 13,58 -1,88 -24,93
Konfrut Gıda 22,12 -3,15 54,69
Konya Çimento 214,40 3,33 -15,92
Kordsa Teknik Tekstil 6,78 -2,02 -7,65
Koza Altın 45,84 1,82 20,00
Koza Madencilik 7,01 4,01 8,85
Körfez GMYO 1,28 -0,78 -22,89
Kristal Kola 1,54 -0,65 -14,44
Kron Telekomünikasyon 11,38 -0,09 -38,49
Kuştur Kuşadası Turizm 11,70 23,04
Kuyumcukent Gayrimenkul 3,58 0,00 -13,73
Kütahya Porselen 5,40 -1,10 -24,69
Lider Faktoring 3,86 1,58 -12,47
Link Bilgisayar 8,88 0,57 -37,73
Logo Yazılım 49,60 0,24 -15,57
Lokman Hekim Sağlık 5,77 0,17 -6,33
Lüks Kadife 3,96 -1,00 -15,92
Makina Takım 1,36 0,00 -32,00
Mardin Çimento 4,29 1,66 0,00
Marka Yatırım Holding 1,18 0,00 -30,18
Marmaris Altınyunus 14,88 -0,33 -21,68
Marshall 60,45 1,43 16,70
Martı GMYO 0,76 0,00 -64,15
Martı Otel 0,78 -1,27 -15,22
Mavi Giyim 45,80 2,23 -21,03
Mazhar Zorlu Holding 6,20 1,64 55,39
MCT Danışmanlık 11,10 -3,31 85,00
Mega Polietilen 1,69 2,42 48,25
Menderes Tekstil 0,75 -2,60 -9,64
Merit Turizm 5,90 0,17
Merko Gıda 0,95 -1,04 -28,57
Metal Gayrimenkul 1,10 2,80 -15,38
Metemtur Otelcilik 1,24 -0,80 -16,22
Metro Holding 1,09 1,87 10,10
Metro Petrol ve Tesisleri 2,04 -0,49 -25,82
Metro Yatırım Ortaklığı 2,09 -1,42 -2,79
Migros Ticaret 19,00 -2,26 -31,06
Milpa 1,38 -1,43 -36,11
Mistral GMYO 5,28 1,54 -28,55
MLP Sağlık 16,58 -1,01
MMC San. ve Tic. Yat. 1,31 -1,50 -5,76
Mondi Tire Kutsan 1,52 -0,65 -16,02
Net Holding 1,81 2,26 -18,10
Netaş Telekom. 9,55 -0,21 -39,71
Niğbaş Niğde Beton 1,20 3,45 27,66
Nuh Çimento 10,32 0,58 3,51
Nurol GMYO 3,63 1,11 -23,58
Odaş Elektrik 4,75 -3,06 -20,83
Olmuksan-IP 4,15 -0,24 -9,27
Orge Enerji Elektrik 2,92 -2,01 -27,79
Orma Orman Mahsulleri 1,06 0,00 -6,19
Osmanlı Menkul 2,58 -3,37 -17,83
Ostim Endüstriyel Yat 1,26 -1,56 -22,70
Otokar 74,75 2,12 -38,08
Oyak Yat. Ort. 0,92 -2,13 -8,91
Oylum Sınai Yatırımlar 1,52 0,66 -10,59
Özak GMYO 2,93 0,69 25,21
Özbal Çelik Boru 1,39 -6,08 -48,35
Özderici GMYO 12,20 1,67 682,05
Özerden Plastik 3,56 0,56 19,46
Panora GMYO 4,60 0,00 2,06
Park Elek.Madencilik 3,01 2,03 -27,82
Parsan 15,99 0,57 36,67
Pegasus 27,24 -1,66 -19,41
Peker GMYO 5,54 0,18
Penguen Gıda 1,38 0,00 -38,12
Pera GMYO 0,78 -6,02 -11,36
Pergamon Dış Ticaret 6,12 1,16 59,80
Petkim 4,84 -2,22 -34,44
Petrokent Turizm 49,60 3,33 4,47
Pınar Et ve Un 8,64 -0,46 -6,14
Pınar Su 1,51 0,67 -16,11
Pınar Süt 9,98 -1,67 -17,63
Plastikkart 2,27 -1,30 -21,45
Polisan Holding 6,35 1,25 -26,50
Politeknik Metal 39,50 -3,00 18,62
Prizma Press Matbaacılık 1,68 1,20 3,70
QNB Finans Fin. Kir. 4,01 0,00 2,82
QNB Finansbank 4,89 -0,20 -11,09
Ral Yatırım Holding 1,53 -1,29 -6,13
Ray Sigorta 1,07 0,00 -40,88
Reysaş GMYO 1,29 -2,27 1,57
Reysaş Lojistik 0,91 0,00 -28,91
Rhea Girişim 0,68 0,00 -39,29
Rodrigo Tekstil 1,35 0,75 -54,85
Royal Halı 0,86 0,00 -5,49
RTA Laboratuvarları 1,78 1,14 -35,51
Sabancı Holding 9,79 -1,01 -9,36
Safkar Ege Soğutmacılık 2,00 15,61
Salix Yatırım Holding 4,22 0,48 -45,90
Sanel Mühendislik 1,41 0,71 -17,54
Sanifoam Sünger 1,57 3,97 -6,55
Sanko Pazarlama 3,46 -5,72 9,06
Saray Matbaacılık 1,11 -0,89 3,74
Sarkuysan 3,32 1,22 0,61
Sasa Polyester 9,75 2,74 24,46
Say Reklamcılık 1,19 -2,46 -28,74
Sekuro Plastik 7,20 -20,00 -16,28
Selçuk Ecza Deposu 3,89 1,57 11,07
Selçuk Gıda 0,51 0,00 82,14
Senkron Güvenlik 1,16 -0,85 -37,63
Serve Kırtasiye 1,14 20,00 83,87
Servet GMYO 2,91 2,11 -4,28
Seyitler Kimya 7,85 0,64 -12,58
Silverline Endüstri 1,59 1,92 -27,40
Sinpaş GMYO 0,66 0,00 -14,29
Soda Sanayii 5,37 1,90 6,55
Sodaş Sodyum Sanayii 4,50 -7,79 32,02
Söktaş 1,31 3,15 -21,08
Sönmez Filament 3,34 -1,76 -19,52
Sönmez Pamuklu 3,71 -2,88 -6,31
Sumaş Suni Tahta 6,69 -5,64
Şeker Fin. Kir. 2,49 0,40 -3,11
Şekerbank 1,36 -0,73 -25,68
Şişe Cam 4,23 -0,94 -10,00
Şok Marketler 10,09 0,90
T. Halk Bankası 7,65 -0,39 -29,04
T. Kalkınma Bank. 4,09 -0,49 -26,17
T.S.K.B. 1,21 -2,42 -13,80
T.Tuborg 11,43 2,79 13,17
Taç Tarım Ürünleri 1,72 -2,82 -29,22
Tat Gıda 4,17 -0,24 -18,80
TAV Havalimanları 21,08 -1,68 -1,77
Taze Kuru Gıda 7,55 -1,31 -7,36
Tek-Art Turizm 0,68 1,49 -9,65
Tekfen Holding 15,29 1,66 -6,65
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,35 -1,76 -34,95
Temapol Polimer Plastik 3,23 0,94 -32,29
TGS Dış Ticaret 5,35 -0,37 47,38
Tofaş Oto. Fab. 24,14 -0,90 -22,50
Torunlar GMYO 2,67 0,00 -19,82
Trabzon Liman 12,49 -0,08
Trabzonspor Sportif 1,39 -0,71 -36,82
Trakya Cam 4,20 0,48 -9,09
Trend GMYO 1,31 0,00
TSKB GMYO 0,61 -1,61 -16,44
Tuğçelik 2,62 -2,24 -17,61
Tukaş 1,54 0,00 -30,94
Turcas Petrol 1,91 -1,55 -19,75
Turkcell 12,97 -0,23 -16,21
Tümosan Motor ve Traktör 5,27 -0,57 -30,57
Tüpraş 99,90 -3,20 -7,37
Türk Hava Yolları 16,90 3,36 7,71
Türk Prysmian Kablo 1,82 -0,55 -27,29
Türk Telekom 5,73 0,53 -11,02
Türk Traktör 53,80 -0,46 -23,67
Türker Proje Gayrimenkul 36,90 -2,89 -1,76
Ufuk Yatırım 1,89 5,00 -38,44
Ulaşlar Turizm Yat. 1,43 -1,38 -16,37
Ulusoy Elektrik 8,49 -0,24 -9,00
Ulusoy Un Sanayi 1,99 0,51 -28,42
Umpaş Holding 0,56 0,00 -11,11
Uşak Seramik 1,91 4,95 -22,04
Utopya Turizm 3,19 -3,33 -28,95
Uzertaş Boya 0,86 -24,56
Ülker Bisküvi 18,22 -3,19 -7,37
Ünye Çimento 4,61 0,22 10,82
Vakıf Fin. Kir. 2,00 -0,99 -3,85
Vakıf GMYO 2,07 0,00 -20,38
Vakıf Yat. Ort. 1,21 0,83 -14,79
Vakıflar Bankası 5,64 -0,70 -16,69
Vakko Tekstil 2,90 2,11 -1,53
Vanet Gıda 2,48 2,06 -22,50
Verusa Holding 24,80 -0,80 8,20
Verusaturk Girisim 2,50 5,49 5,93
Vestel 9,15 0,55 20,87
Vestel Beyaz Eşya 9,56 -0,73 12,74
Viking Kağıt 1,22 -0,81 1,67
Yapı Kredi Koray GMYO 1,53 0,00 -34,05
Yapı ve Kredi Bank. 3,92 -1,26 -9,68
Yaprak Süt ve Besi Çift. 2,12 -0,56 -13,34
Yataş 25,60 -1,61 -9,54
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,57 0,00 49,55
Yeni Gimat GMYO 12,70 4,01 1,58
Yeşil GMYO 0,48 -2,04 -23,81
Yeşil Yapı 0,51 0,00 -50,00
Yeşil Yatırım Holding 12,18 -2,33 -23,88
Yibitaş İnşaat Malzeme 1.950,00 -0,01 8,07
Yonga Mobilya 1.230,60 -2,33 415,11
Yünsa 6,94 1,17 54,22
Zorlu Enerji 1,53 -0,65 -3,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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