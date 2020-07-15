Bolu'da 'Demokrasi Nöbeti'
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Bolu'da 'Demokrasi Nöbeti'

BOLU'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle demokrasi nöbeti tutuldu.

Bolu'da 'Demokrasi Nöbeti'
15.07.2020 23:43 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:47

BOLU'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle demokrasi nöbeti tutuldu.

Hükümet Meydanı'nda Bolu Valiliği tarafından 'Demokrasi Nöbeti' programı düzenlendi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanda toplandı. Şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda konuşan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Beklenmedik bir anda milletimizin içerisinden çıkan maalesef o hainler, baş hainlerinin önderliğinde dünyada tarih boyunca bize taarruz etmiş olan yine tarih boyunca bizi yok etmek isteyen milletlerle birlikte olarak, ruhlarını, kafalarını ve beyinlerini onlara satmış olarak yüce milletimize saldırdılar. Ama bir şeyi unutmuşlardı. Birinci sınıf bir millet vardı karşılarında bundan haberleri yoktu. Tarih boyunca cepheden cepheye koşmuş, Allah Allah nidalarıyla canını feda etmek için mücadele etmiş, şehadetin ne demek olduğunu dünyaya haykırmış, tarih boyunca hiçbir zaman devletsiz kalmamış, daima hakkın, hukukun, mazlumun yanında yer almış bir milletin evlatları olan yüce milletimizi unutmuşlardır." dedi.

 


Kaynak: DHA

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